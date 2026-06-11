Kiến nghị thuế, tín dụng, phái sinh… về vàng

Để khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị bổ sung quy định Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế. Cụ thể, áp dụng thuế suất nhập khẩu vàng nguyên liệu bằng 0%; bổ sung các quy định hướng dẫn đối với việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ theo phương pháp tính trực tiếp, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí gia công, chế tác phát sinh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ (là chi phí trực tiếp để hình thành sản phẩm vàng trang sức bán ra) vào giá mua vào khi xác định giá trị gia tăng.

Kiến nghị chính sách thuế đối với vàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời, đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bổ sung quy định hướng dẫn về tín dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất chế tác vàng trang sức phục vụ xuất khẩu được ưu tiên vay vốn bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, công nghệ; cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất chế tác cho xuất khẩu. Đồng thời, đa dạng hóa phương thức mua bán và thanh toán trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ cũng như các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro về giá vàng (phái sinh về vàng). Ngoài ra, Bộ Công thương ban hành các quy định và bổ sung các quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp về thị trường vàng nguyên liệu ở nước ngoài phục vụ nhu cầu nhập vàng nguyên liệu và khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu vàng trang sức ra thế giới…

Hiệp hội kiến nghị NHNN xem xét bỏ nội dung "kinh doanh vàng khác" tại dự thảo Nghị định. Theo hiệp hội, tất cả các nước không có khái niệm về "kinh doanh vàng khác". Đồng thời quy định "kinh doanh vàng khác" tại NĐ24; Nghị định 232 (sửa đổi, bổ sung NĐ24) và dự thảo hiện hành không rõ ràng, không định nghĩa và giải thích; quy trình thủ tục xin phép không có nên doanh nghiệp, người dân không thể thực hiện được.

Ngoài ra, hiệp hội cho rằng, không nên xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ24 mà nên xây dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế NĐ24. Vì NĐ24 đã qua 13 năm hoàn thành sứ mệnh thiết lập lại khuôn khổ pháp lý, "siết chặt và kiểm soát" nhằm chấm dứt sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và nhà nước độc quyền sản xuất cung ứng vàng miếng. Bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới đã thay đổi rất nhiều, nếu tiếp tục xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung dễ làm cho chính sách không mang tính dài hơi, chắp vá và là một trong những nguyên nhân làm thị trường vàng bị méo mó, vận hành không thông suốt, không liên thông với thị trường vàng thế giới và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành nghề đặc thù, quan trọng như ngành vàng với nhiều thế mạnh của Việt Nam về con người, tay nghề kỹ xảo của công nhân, thợ kim hoàn Việt Nam. Hơn nữa, với lần sửa đổi lần này thì NĐ24 đã thay đổi hơn ¾ nội dung.