Giá vàng tăng liên tiếp sau chuỗi giảm sâu

Tại nhịp chỉnh giá gần gần nhất lúc 15 giờ 37 hôm nay 10.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt ngày 10.6.

Trước đó, suốt 10 ngày đầu tháng 6, giá vàng chủ yếu giảm liên tiếp. Tính từ 1 - 11.6, giá vàng miếng SJC đã giảm 22,6 - 20,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 8 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, giá vàng bật tăng, song giá bạc vẫn giảm nhẹ so với chốt ngày 10.6 ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng gần 16 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng bằng giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết khác biệt một chút, lần lượt là 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng và 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Với bạc, cả ngày hôm nay mức biến động giá không lớn, bán ra quanh vùng trên 66 triệu đồng/kg, giảm nhẹ so với chốt ngày 10.6.

Vào 15 giờ 11, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bán ra mỗi kg bạc là 67,067 triệu đồng, giảm 80.000 đồng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch bán ra mỗi kg bạc lúc 15 giờ 21 ở 66,933 triệu đồng, giảm 294.000 đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 35 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.095,2 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce (tương đương 0,61%); giá bạc giao ngay là 64,36 USD/ounce, tăng 1,06 USD/ounce (tương đương 1,69%) so với chốt phiên trước đó.