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Thế giới Chuyện lạ

Kiện nghĩa trang vì thi thể chồng rơi khỏi quan tài lúc hạ huyệt

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/06/2026 09:30 GMT+7

Một góa phụ ở bang New York (Mỹ) vừa khởi kiện một nghĩa trang do các nhân viên làm rơi quan tài trong lúc hạ huyệt, khiến thi thể người chồng văng ra ngoài trước sự bàng hoàng của gia quyến.

Báo The Independent ngày 11.6 đưa tin bà Zinule Nisha Ghanni (82 tuổi) đã đệ đơn kiện nghĩa trang sau khi xảy ra sự cố khiến bà suy sụp tinh thần nghiêm trọng, mất ngủ và chịu đựng nỗi đau giằng xé cả về thể xác lẫn tâm lý.

Trong đơn kiện được đệ trình ngày 2.6, bà Ghanni cho biết vào ngày 28.5.2025, gia đình tổ chức an táng cho ông Abdulla Ghanni (88 tuổi) tại nghĩa trang Washington Memorial Park trên đảo Long Island ở New York. Tuy nhiên, trong lúc hạ huyệt, các nhân viên nghĩa trang đã làm rơi quan tài, khiến thi thể người quá cố rơi ra ngoài.

Kiện nghĩa trang vì thi thể chồng văng khỏi quan tài lúc hạ huyệt - Ảnh 1.

Các nhân viên nghĩa trang hạ huyệt một quan tài

ẢNH MINH HỌA: AFP

Đơn kiện cáo buộc nghĩa trang đã phớt lờ các dấu hiệu hỏng hóc của hệ thống tời hạ quan tài, đồng thời làm việc với thái độ "bất cẩn và cẩu thả". Bà Zinule khẳng định việc nghĩa trang không tuân thủ các quy trình an toàn đã tước đi quyền được chôn cất người thân một cách trọn vẹn.

Bên cạnh việc vi phạm luật y tế công cộng của bang New York, nghĩa trang còn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong khâu tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên. Hiện bà Zinule yêu cầu bồi thường thiệt hại với mức phí sẽ do tòa án phán quyết. Đại diện nghĩa trang hiện chưa đưa ra phản hồi.

Những sai sót tại các nghĩa trang và nhà tang lễ từng dẫn đến nhiều vụ kiện tụng tại Mỹ.

Vào năm 2023, một gia đình ở thành phố Houston (bang Texas) đã kiện dịch vụ tang lễ vì làm rơi thi thể cha họ xuống cầu thang. Cùng năm đó, một nghĩa trang ở ngoại ô New York bị kiện vì chôn nhầm thi thể một người lạ vào phần mộ của người khác, thậm chí mặc luôn bộ quần áo mà người quá cố yêu thích cho người lạ mặt này.

Gần đây nhất vào năm 2024, một gia đình ở Long Island cũng đâm đơn kiện khi mẹ của họ bị tuyên bố tử vong, cho vào túi đựng xác và đưa đi ướp xác dù thực tế bà vẫn còn sống.

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