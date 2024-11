Kiên quyết ‘dập tắt’ những trận ‘bão đêm’ ở Hà Nội

Với phương châm phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, triệt để và không để hình thành các ổ nhóm gây rối trật tự công cộng gây hoang mang, bức xúc trên địa bàn TP.Hà Nội, những ngày gần đây, các tổ công tác 141 công khai và hóa trang của Công an TP.Hà Nội được huy động tối đa để triển khai nhiệm vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.



Những ngày qua, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng để xử lý tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn ẢNH: D.H

Các tổ công tác tập trung vào phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô… có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Đêm 9.11, ngoài các chốt CSGT được lập để xử lý cố định, hàng chục cảnh sát 141 đã hóa trang, mặc thường phục tuần tra, tổ chức vây bắt những quái xế.

Lực lượng cảnh sát 141 hóa trang, mặc thường phục để xử lý "quái xế" ẢNH: N.B

Từ 21 - 24 giờ đêm 9.11, tổ công tác Y2 và Y8/141 đã tuần tra, kiểm soát hàng trăm phương tiện.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), Tổ trưởng Y2/141, cho biết quá trình làm việc, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm có thái độ liều lĩnh, chống đối, xúc phạm, kích động sai sự thật khiến cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để áp chế. Các trường hợp này được đưa về công an phường để xử lý, nhiều trường hợp phải gọi bố mẹ, người thân đến làm việc với công an ngay trong đêm.

Theo Công an TP.Hà Nội, từ đêm 8.11 đến rạng sáng 10.11, các tổ công tác 141 lập chốt công khai kết hợp hóa trang dùng phương tiện cá nhân tuần tra đã xử lý 7 vụ, 9 đối tượng phạm pháp hình sự và 57 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và tạm giữ 53 phương tiện vi phạm. Trong đó, phần lớn vi phạm điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đi xe không gắn biển số.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý, trong đó có những đối tượng phạm pháp hình sự ẢNH: N.B

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho hay đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường chính thường xuyên xảy ra tình hình mất an ninh trật tự, qua đó phối hợp với Công an Q.Hoàn Kiếm lên phương án phòng ngừa và xử lý.

"Chúng tôi tập trung vào các tuyến trọng điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng để giải quyết. Cạnh đó chủ động nắm bắt xử lý các tụ điểm thường xuyên tụ tập thanh thiếu niên dễ dẫn đến mất an ninh trật tự. Trước đó chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh trên địa bàn không giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi sử dụng…", thiếu tá Ninh nói.

Đêm 9.11, Đội CSGT số 1 xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó 1 thanh niên chưa có bằng lái xe nhưng vẫn mượn xe máy của bố để chở bạn gái đi chơi, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, người thân của thanh niên này được mời đến làm việc và đã nhận thức được sai phạm, hứa rút kinh nghiệm.

Công an TP.Hà Nội cho hay, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã quán triệt các cán bộ, chiến sĩ xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ để ngăn chặn triệt để tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng khiến người dân hoang mang và bức xúc.