"Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự. "Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin xã hội được củng cố", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, trong khi tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhất là các quan điểm mới về an ninh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển KT-XH.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự ẢNH: TTXVN

Cùng đó là nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kiên quyết không để kẽ hở cho hoạt động tội phạm; tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sang ứng dụng KH-CN, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân". Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ.

Thủ tướng kỳ vọng lực lượng Cảnh sát hình sự không chỉ giỏi đánh án, mà còn giỏi vận động quần chúng, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ CAND mẫu mực, nhân văn. Tên gọi "Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự; đồng thời trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự. Cũng nhân dịp này, Cục Cảnh sát hình sự được trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Xây dựng Quân khu 4 "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Quân khu 4. Thủ tướng khẳng định trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 4 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Theo Thủ tướng, bối cảnh mới chứa đựng cả thời cơ và thách thức, vì thế LLVT Quân khu 4 cần tập trung xây dựng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị và phương thức tác chiến hiện đại.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia phát triển KT-XH; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt VN - Lào; xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước, hai quân đội.