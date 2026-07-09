Sáng 9.7, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Đối với 10 nhiệm vụ tồn đọng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành dứt điểm, không để kéo dài.

Người đứng đầu các cơ quan Đảng ở Trung ương, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương mình.

Các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được.

Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa.

Kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ các nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải đặt an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu lên hàng đầu; bảo đảm chủ quyền số quốc gia; không đánh đổi an ninh lấy phát triển, nhưng cũng không vì lo ngại rủi ro mà làm chậm quá trình đổi mới, sáng tạo.

Cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu; các cơ quan, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn thông tin của mình.

Liên quan đến nhiệm vụ này, Thường trực Ban Bí thư cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, Văn phòng Trung ương Đảng được giao xây dựng các nhiệm vụ chi tiết theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thống nhất; gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.