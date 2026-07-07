Kiên quyết loại trừ sân sau, thua lỗ kéo dài mà không rõ 'địa chỉ' trách nhiệm

Đây là một trong những nội dung được nêu tại thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Kết luận được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành hôm 6.7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Kết luận nhấn mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng không phải bằng khẩu hiệu, không dựa vào bao cấp, độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin - cho.

Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, chi phối lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; đồng thời, tuân thủ kỷ luật thị trường, tài chính, quản trị và trách nhiệm giải trình.

Vì vậy, thời gian tới cần rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan, chuyển từ quản lý nguồn lực phân tán sang quản trị thống nhất vòng đời; lấy hiệu quả, giá trị gia tăng và đóng góp phát triển bền vững làm thước đo chủ yếu.

"Kiên quyết không để tồn tại lợi ích nhóm, sân sau, đầu tư theo nhiệm kỳ, thua lỗ kéo dài mà không rõ chủ thể chịu trách nhiệm", kết luận nêu.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất chuyển mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo hướng chọn lọc ưu tiên công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, liên kết nội địa, đóng góp vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Không ưu đãi dàn trải; không chạy theo số lượng dự án, quy mô vốn đăng ký; không đánh đổi môi trường, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài để lấy dự án ngắn hạn, có tính lan tỏa thấp.

Không để người dân sống trong ô nhiễm kéo dài mà không rõ trách nhiệm

Một nội dung quan trọng khác, Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội, TP.HCM và các vùng phụ cận là vấn đề nghiêm trọng, cấp bách, có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng sống, năng suất lao động, sức hấp dẫn đầu tư và uy tín quản trị quốc gia.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Do đó phải thống nhất nhận thức về chuyển đổi từ kiểm soát nguồn thải rời rạc sang quản trị chất lượng không khí theo mục tiêu.

Các trụ cột cần tập trung xây dựng gồm: thiết lập cơ chế điều phối liên vùng đủ mạnh; kiểm kê phát thải toàn diện, xác định rõ các nguồn phát thải để xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải thống nhất; phát triển hệ thống quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch, đáng tin cậy.

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp chiến lược (giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng, công nghệ sạch, đô thị phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn) và hoàn thiện chế tài đủ sức răn đe.

"Quan điểm xuyên suốt là không để người dân sống trong tình trạng ô nhiễm kéo dài mà không xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục và tiêu chí đánh giá kết quả", kết luận nêu.