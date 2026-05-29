Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Cùng đó, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là ở cấp xã, phường, đặc khu.

Cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã giao và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Cần tập trung tham mưu hoàn thành nội dung kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm chất lượng.

Thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm.

Đồng thời, kịp thời kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đặc biệt, cần giám sát kịp thời kết luận của Hội nghị Trung ương 2 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của chính quyền 3 cấp; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; việc thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia…

Cùng đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng bộ trong toàn ngành; đồng thời lưu ý tránh lãng phí, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng.

Cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban xây dựng Đảng Trung ương, với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với Đảng, thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, đặc biệt là ở cấp xã, phường, đặc khu.