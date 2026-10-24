Kiến tạo môi trường để thanh niên sử dụng ngoại ngữ

Tối 24.10, tại Học viện Viettel đã diễn ra gala Tổng kết hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" lần thứ 3, năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Kiến tạo môi trường học tập và rèn luyện kỹ năng cho thanh niên

Ban tổ chức cho biết, diễn ra từ 22 - 25.10, hội trại năm nay đánh dấu chặng đường phát triển mới nhằm kiến tạo môi trường học tập, giao lưu và rèn luyện kỹ năng toàn diện cho thanh thiếu niên trong thời đại số.

Hội trại 2026 quy tụ 100 đại biểu xuất sắc trên toàn quốc, chia thành 10 nhóm với 10 màu áo và cá tính riêng, cùng trải nghiệm, tranh tài trong 4 ngày. Các nhóm đại diện cho tinh thần tiên phong, gìn giữ bản sắc, kết nối số, đổi mới sáng tạo, ngoại giao văn hóa, lãnh đạo trẻ và hành động vì cộng đồng.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia hội trại ẢNH: BTC

Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như trải nghiệm không gian văn hóa Việt với trà đạo, thư pháp, nặn tò he; talkshow giao lưu với các đại sứ văn hóa và thanh niên hội nhập tiêu biểu; xây dựng dự án đưa đặc sản, di sản quê hương ra thế giới.

Đặc biệt, thử thách khám phá di sản tại Văn Miếu và phố cổ Hà Nội giúp đại biểu phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm. Đêm gala và lửa trại là dịp tôn vinh các dự án xuất sắc, thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa bản sắc Việt Nam ra quốc tế.

Các bạn trẻ thể hiện tài năng tại chương trình ẢNH: BTC

Trong chương trình, 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu đã tham gia buổi tọa đàm "Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế dành cho thanh thiếu niên Việt Nam".

Tại đây, các bạn trẻ đã được lắng nghe những góc nhìn tâm huyết, bài học thực chiến quý giá từ các vị diễn giả như: ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm "Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế" tại hội trại ẢNH: BTC

Thanh niên hội nhập phải có bản lĩnh và bản sắc Việt Nam

Phát biểu tại đêm gala bế mạc hội trại, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế đã trở thành động lực chiến lược, phương thức quan trọng để phát triển đất nước, nâng cao sức mạnh tổng hợp và vị thế quốc gia.

Trong hành trình đó, thế hệ trẻ mang sứ mệnh lớn lao, bởi những mục tiêu phát triển của đất nước trong 20 năm tới sẽ được hiện thực hóa chủ yếu bằng trí tuệ, năng lực, bản lĩnh và sự cống hiến của thanh niên hôm nay.

Ông Vy Tư Liệu và chị Hồ Hồng Nguyên trao giải nhất cho thí sinh đoạt giải cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026 ẢNH: VŨ THƠ

Đánh giá hành trình trải nghiệm của 100 đại biểu thanh niên, chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng điều đáng ghi nhận không chỉ là khả năng sử dụng ngoại ngữ, mà còn là cách các bạn dùng ngoại ngữ để kể những câu chuyện về Việt Nam, khám phá giá trị văn hóa dân tộc, kết nối ý tưởng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cộng đồng.

Từ đó, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh 3 yêu cầu đối với thanh niên trong hội nhập. Thứ nhất, ngoại ngữ là cánh cửa, nhưng tri thức và năng lực mới giúp người trẻ đi xa. Thứ hai, hội nhập sâu rộng phải đi cùng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không hòa tan. Thứ ba, hội nhập phải được chuyển hóa thành hành động và đóng góp cụ thể, từ những dự án sáng tạo, giải pháp công nghệ đến hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

Các thí sinh nhận giải cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026 ẢNH: VŨ THƠ

Đối với tổ chức Đoàn, Hội, chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị tiếp tục đổi mới cách tiếp cận trong nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi, chuyển từ khuyến khích học ngoại ngữ sang kiến tạo môi trường để thanh niên sử dụng ngoại ngữ, học qua trải nghiệm, thử sức với các dự án và kết nối mạng lưới thanh niên quốc tế. Đồng thời, cần mở rộng cơ hội tiếp cận cho thanh niên ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Chị Hồ Hồng Nguyên cũng đề nghị duy trì kết nối 100 đại biểu tham gia hội trại, hỗ trợ phát triển các ý tưởng khả thi, giúp các bạn trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào học ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập tại địa phương, đơn vị.

Dịp này, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ 8, năm 2026 và cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026.