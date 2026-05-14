Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Kiện toàn 2 ban chỉ đạo của Trung ương

Tư An
Tư An
14/05/2026 05:41 GMT+7

Sáng 13.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, hiệu quả. Do đó, việc kiện toàn 2 ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Tên gọi sau khi kiện toàn là Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

Kiện toàn 2 ban chỉ đạo của Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN, trong đó có 2 trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược; không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ban Chỉ đạo mới chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo phải có cơ quan thường trực giúp việc có năng lực tham mưu chiến lược, kinh nghiệm để điều phối liên ngành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ phức tạp liên quan đến lập pháp, hành pháp, tư pháp, nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cải cách tư pháp. Cùng với đó, cần có tổ giúp việc liên ngành đủ mạnh, không chỉ làm nhiệm vụ hành chính, tổng hợp các cuộc họp, mà phải là bộ phận tham mưu chính sách, có năng lực pháp lý, nội chính, tư pháp, quản trị nhà nước, tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo mới cần rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch, kết luận, hồ sơ, dữ liệu và những nhiệm vụ đang triển khai của 2 ban chỉ đạo, phân loại nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai, không để gián đoạn hoạt động; phải xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phân định rõ vị trí, chức năng của Ban Nội chính T.Ư và Bộ Tư pháp (cơ quan thường trực của 2 ban chỉ đạo trước khi kiện toàn - PV); đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và Ban Nội chính T.Ư, cần phải quy định thật cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ của mỗi cơ quan và rõ cơ chế phối hợp giữa 2 bên; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo mới phải tạo được chuyển biến thực chất, thể hiện qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng, chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính T.Ư tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua

Chiều 13.5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội XVI thông qua.

Các luật này gồm: luật Thủ đô (sửa đổi); luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); luật Hộ tịch (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng; luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trợ giúp pháp lý.

TTXVN

Tin liên quan

Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 nhân sự

Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 397 nhân sự

Chiều 12.5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ và Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Trung ương ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kiện toàn 2 ban chỉ đạo ban chỉ đạo trung ương hoàn thiện thể chế cải cách tư pháp Ban Nội chính T.Ư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận