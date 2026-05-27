Thời sự

Kiện toàn bố trí cán bộ theo quan điểm 'có vào, có ra'

Nam Long
27/05/2026 06:04 GMT+7

Chiều 26.5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác T.Ư làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các kết quả tỉnh Vĩnh Long đã đạt được sau sáp nhập tỉnh, đồng thời chỉ ra một số tồn tại như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,3%, thấp hơn kịch bản đề ra của tỉnh, thấp nhất trong cả nước; giải ngân đầu tư công còn chậm; công tác thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long có kế hoạch kịch bản tăng trưởng chi tiết, giao cụ thể chỉ tiêu cho từng địa phương, từng ngành để đạt mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh; phải đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, gắn với đẩy nhanh đô thị hóa để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư vào công nghiệp, chế biến, chế tạo và nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết và thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu; đột phá hạ tầng giao thông và logictics, năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư du lịch, văn hóa; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2027 - 2030 đảm bảo kết nối liên vùng...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long

Thủ tướng lưu ý Vĩnh Long tổng rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, biên chế, năng lực, trình độ để kịp thời kiện toàn bố trí cán bộ theo quan điểm "có vào, có ra, có lên, có xuống". Cán bộ nào không làm được việc thì bố trí về để thay thế bằng cán bộ có năng lực, nhiệt huyết.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Cũng trong ngày 26.5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

TTXVN


Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương.

