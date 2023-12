'Killers of The Flower Moon' đoạt giải Phim hay nhất của Hiệp hội phê bình phim

Killers of the Flower Moon - do Apple Original Films sản xuất, hợp tác phân phối với Paramount Pictures - đánh dấu chiến thắng đầu tiên của dịch vụ phát trực tuyến Apple TV+.

Phim hay nhất của NYFCC thường có mối tương quan chặt chẽ với giải Phim hay nhất của Oscar, chỉ có Carol (2015) và First Cow (2020) bỏ lỡ đề cử Oscar Phim hay nhất. Martin Scorsese giành được giải thưởng nhiều thứ ba từ NYFCC, sau phim Goodfellas (1990) và The Irishman (2019). Thành tích này khiến ông trở thành một trong số ít đạo diễn giành được 3 giải Phim hay nhất, trước ông chỉ có William Wyler và Fred Zinnemann.

Martin Scorsese chỉ đạo Lily Gladstone diễn xuất trong phim Killers of the Flower Moon IMDb

Vai diễn Mollie Burkhart của Lily Gladstone trong Killers of the Flower Moon đã mang về cho cô giải thưởng lớn đầu tiên, sau chiến thắng của cô ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim độc lập The Unknown Country tại Lễ trao giải Gotham.

Oppenheimer nhận được hai giải quan trọng: Quay phim và Đạo diễn xuất sắc nhất. Christopher Nolan giờ đây nổi lên như một ứng cử viên đáng gờm cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm sau. Lịch sử gần đây chỉ ra rằng 2 trong số 3 đạo diễn chiến thắng NYFCC gần đây nhất là Chloé Zhao qua phim Nomadland (2020) và Jane Campion phim The Power of the Dog (2021) đều được đề cử Oscar. Christopher Nolan mới chỉ giành được một đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc cho phim Dunkirk (2017).

Cảnh trong phim Oppenheimer IMDb

Nam diễn viên chính thuộc về Franz Rogowski (phim Passages), Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Charles Melton (May November) và Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers).

The Boy and the Heron - bộ phim hoạt hình mới của GKids và là bộ phim đầu tiên của Hayao Miyazaki sau một thập kỷ - giành được giải Phim hoạt hình hay nhất.

Killers of the Flower Moon (tựa Việt Vầng trăng máu) có sự tham gia diễn xuất của 2 ngôi sao Robert De Niro và Leonardo DiCaprio với kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD nhưng chỉ thu về 152 triệu USD tiền bán vé.