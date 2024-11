Kim Kardashian mê robot của Elon Musk

Nhà sáng lập thương hiệu trang phục SKIMS - Kim Kardashian - đăng trên X về tương tác của cô với robot "trợ lý cá nhân" Optimus hoàn toàn mới của mình, được tỉ phú Elon Musk giới thiệu tại buổi thuyết trình về Tesla vào tháng trước.

Kim Kardashian đăng trên X về tương tác của cô với robot "trợ lý cá nhân" Optimus ẢNH: TMZ

Kim Kardashian có vẻ khá thích thú với người bạn đồng hành là người máy này và đã thử một số tính năng của robot trong một video mới.

Vào đầu clip, Kim chào chú robot mới của mình bằng một cái vẫy tay và nhận được một lời chào nhanh từ robot. Sau đó, bà mẹ 4 con hỏi liệu chú robot có thể làm hình trái tim với cô không... và bày tỏ sự ngạc nhiên khi chú robot đưa tay ra để thực hiện hành động đó.

Kim Kardashian tiếp tục hỏi robot một số câu hỏi cơ bản trong khi robot thể hiện phạm vi chuyển động của mình bao gồm chạy, nhảy và các cử động phức tạp khác.

Kim Kardashian và robot làm hình trái tim ẢNH: TMZ

Cô viết trên X: "Làm quen với người bạn mới Tesla của tôi".

Cựu thành viên chương trình Keeping Up With the Kardashians còn ghi lại thêm những tương tác của cô với robot Tesla... đăng lên Instagram một số trò khác của robot.

Kim không phải là người nổi tiếng đầu tiên được tiếp xúc với một trong những chú robot Tesla. Trong sự kiện "We, Robot" của công ty công nghệ vào tháng 10.2024, rapper 2 Chainz đã có cuộc trò chuyện riêng với một trong những cỗ máy tương lai (mặc dù sau đó tiết lộ rằng một nhân viên của Tesla đã điều khiển chú robot từ xa). Elon Musk trước đây từng tuyên bố rằng robot Optimus sẽ có giá từ 20.000 đến 30.000 USD.

Kim Kardashian nổi tiếng là một người hâm mộ các sản phẩm của Tesla. Cô sở hữu một chiếc bán tải điện Cybertruck mặc dù chiếc xe này khiến cô gặp một chút rắc rối vào tuần trước.

Kim Kardashian nổi tiếng là một người hâm mộ các sản phẩm của Tesla ẢNH: PEOPLE