Kim Long Motor ký biên bản ghi nhớ với VERTEX R.L., hướng đến thị trường Trung Mỹ

Sáng 27.10, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cooperativa Autogestionaria Vertex R.L (VERTEX R.L). Thỏa thuận mở ra cơ hội để hai bên tìm hiểu thị trường và xây dựng định hướng đưa các dòng xe thương mại của Kim Long Motor đến Costa Rica và khu vực Trung Mỹ.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Victor Hugo Rojas Gonzalez, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam. Sự hiện diện của Đại sứ Victor Hugo Rojas Gonzalez thể hiện sự quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.



Hai bên nghiên cứu cơ hội kinh doanh tại Costa Rica

VERTEX R.L. là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối phương tiện vận tải tại Costa Rica. Khởi đầu với dịch vụ vận tải hành khách và cho thuê xe buýt, đơn vị này sau đó phát triển hệ thống phân phối tại Costa Rica và một số nước Trung Mỹ. Hiện VERTEX R.L. cung cấp nhiều dòng xe thương mại, xe du lịch và xe buýt cỡ nhỏ.

Đối tác này cũng chú trọng phát triển hệ thống trạm sạc xe điện tại các tỉnh, thành. Đây là nền tảng để tiếp cận và đưa các dòng xe thuần điện vào vận hành, góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại Costa Rica và từng bước mở rộng ra khu vực Trung Mỹ.

Ông Victor Hugo Rojas Gonzalez, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam, và ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor, tại buổi ký kết ẢNH: K.L

Theo biên bản ghi nhớ, VERTEX R.L. sẽ chủ động nghiên cứu, đánh giá thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp. Kim Long Motor phối hợp cung cấp thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và thông tin giá thương mại để phục vụ quá trình đánh giá, xây dựng định hướng hợp tác.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về khả năng bổ nhiệm VERTEX R.L. làm nhà phân phối của Kim Long Motor tại các lãnh thổ được thống nhất trong tương lai. Như vậy, biên bản ghi nhớ hiện đặt nền tảng cho quá trình tìm hiểu và đàm phán; chưa đồng nghĩa VERTEX R.L. đã trở thành nhà phân phối chính thức.

Kim Long Motor hướng đến thị trường Trung Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor, nhấn mạnh: "Việc ký kết biên bản ghi nhớ cùng VERTEX R.L. là bước tiến quan trọng trong định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu của Kim Long Motor. Với năng lực sản xuất toàn diện, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt tiếp cận rộng rãi hơn tới khách hàng quốc tế. Kim Long Motor tin tưởng rằng sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực vận tải của VERTEX R.L. sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên cùng khai thác hiệu quả cơ hội kinh doanh, từng bước thiết lập và phát triển mạng lưới phân phối các dòng xe thương mại Kim Long tại Costa Rica cũng như khu vực Trung Mỹ trong tương lai".

Ông Avelino Salvador Fallas Monge, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ vận tải tự quản Vertex R.L., cho hay: "Qua quá trình tìm hiểu và tham quan trực tiếp các nhà máy, chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng Kim Long Motor - một trong những nhà sản xuất và kinh doanh ô tô hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng tại Costa Rica và khu vực Trung Mỹ những giải pháp vận tải chất lượng cao, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững. VERTEX R.L. sẽ phát huy tối đa lợi thế am hiểu thị trường địa phương để cùng Kim Long Motor đánh giá nhu cầu thực tế và khai thác tiềm năng kinh doanh hiệu quả. Đây là nền tảng vững chắc mở ra các bước tiến thương mại thiết thực, hướng tới mối quan hệ chiến lược dài hạn giữa hai đơn vị".

Ông Avelino Salvador Fallas Monge (thứ ba từ phải qua) và ông Đào Viết Ánh tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác ẢNH: K.L

Trước đó, Kim Long Motor đã ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua các hoạt động thương mại và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines… Sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ lần này với VERTEX R.L. mở ra triển vọng kết nối năng lực sản xuất, kinh nghiệm thị trường và nguồn lực của hai bên, tạo nền tảng để từng bước hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh tại Costa Rica và các quốc gia lân cận tại khu vực Trung Mỹ như: Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua...

Qua đó, Kim Long Motor tiếp tục khẳng định khát vọng đưa các sản phẩm ô tô "made in Vietnam" vươn tầm thế giới, đóng góp tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế đất nước.