Kim Tae Hee chứng minh sức hút dù không dùng mạng xã hội

Vào ngày 30.7 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh Kim Tae Hee xuất hiện tại sân golf cùng vợ chồng nữ ca sĩ Baek Ji Young - nam diễn viên Jung Suk Won và nữ giám đốc cấp cao của Tập đoàn Samsung Lee Seo Hyun.

Đáng chú ý, loạt ảnh không đến từ mạng xã hội của Kim Tae Hee hay bất kỳ chương trình truyền hình nào mà là do giới săn ảnh ghi lại. Và thông tin này ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao về "vòng tròn tình bạn" của Kim Tae Hee. Chỉ một khoảnh khắc đời thường hiếm hoi thôi cũng đủ khiến công chúng "dậy sóng", cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của nữ diễn viên.

Không ồn ào, Kim Tae Hee vẫn giữ vững phong độ

Trong vài năm gần đây, nhiều ngôi sao nữ cùng thời với Kim Tae Hee đã chọn cách cởi mở hơn với người hâm mộ. Á hậu Go Hyun Jung mang đến hình ảnh gần gũi thông qua các chương trình thực tế và mạng xã hội. Song Hye Kyo gây bất ngờ khi tham gia kênh YouTube của ca sĩ Kang Min Kyung với cuộc trò chuyện thân mật. Go So Young cũng lần đầu xuất hiện trong show truyền hình thực tế sau 33 năm hoạt động nghệ thuật. Han Ga In đều đặn sản xuất nội dung cùng đạo diễn Lee Seok Ro, trong khi Shin Min Ah cập nhật tin tức với fan qua blog cá nhân.

Không thường xuyên cập nhật mạng xã hội nhưng những động thái của Kim Tae Hee luôn được khán giả và paparazzi liên tục săn đón Ảnh: Instagram kimtaehee99

Ngược lại, Kim Tae Hee lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn im lặng. Lần cuối cùng nữ diễn viên tham gia một chương trình thực tế là từ hơn một thập kỷ trước. Trang Instagram cá nhân cũng không còn hoạt động, với bài đăng gần nhất cách đây hơn 2 năm. Trong khi đó, dự án truyền hình gần nhất mà Kim Tae Hee góp mặt là Lies Hidden in My Garden, phát sóng năm 2023. Dù đã thông báo sẽ tham gia bộ phim truyền hình Mỹ Butterfly vào đầu năm 2024, nhưng kể từ đó, không có thêm bất kỳ thông tin mới nào về dự án hay hoạt động nội địa của bà xã Bi Rain.