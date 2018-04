Bamboo Airways rầm rộ chiêu mộ nhân tài

Một số vị trí tuyển dụng của Bamboo Airways - Giám đốc IT, trưởng phòng IT, nhân sự phụ trách các hệ thống thương mại, nhân sự phụ trách các hệ thống vận hành và kỹ thuật… (Khối IT) - Giám đốc thương mại, phó giám đốc phát triển kinh doanh, trưởng phòng vé, trưởng phòng phụ trách kênh bán đại lý, trưởng phòng TMĐT và số, giám đốc ban kế hoạch thị trường, trưởng phòng phụ trách kế hoạch mạng lưới bay, trưởng phòng sản phẩm - chính sách - giá, trưởng phòng phụ trách quản lý doanh thu, giám đốc hàng hóa… (Khối Thương mại). - Giám đốc bảo dưỡng, trưởng phòng an toàn và chất lượng, giám đốc khai thác, trưởng phòng an ninh, cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng, tiếp viên (Khối kỹ thuật và khai thác)… và nhiều vị trí khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Website: http://career.flc.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/ Hotline: ‎0911 410 988 Ứng viên có thể gửi CV về: Email: jobs@bambooairways.com/jobsbambooairways@flc.vn