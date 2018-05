Rộng cửa cho hạt gạo Việt Nam

Theo Bộ NN-PTNT, tính đến hết tháng 4.2018, xuất khẩu gạo đạt gần 2,2 triệu tấn, đạt giá trị 1,1 tỉ USD; tăng 22% về khối lượng và 38% về giá trị so với năm 2017. Điểm đáng chú ý thứ nhất là giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhờ giá bán tăng, cụ thể trong quý 1, giá xuất khẩu gạo trung bình đạt 501 USD/tấn, cao hơn 15% so cùng kỳ năm trước. Thứ hai, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với 29%, nhưng con số này đã giảm mạnh nếu so với tỷ lệ 43,3% của 4 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã nhập 411.000 tấn gạo với giá trị 217 triệu USD, giảm 22% về khối lượng và giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Việc thị trường chính giảm nhưng khối lượng và giá trị xuất khẩu vẫn tăng là điều đáng mừng, vì nó chứng tỏ khả năng mở rộng thị trường của hạt gạo VN đang phát triển tốt.