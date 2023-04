Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khi một tài xế xe khách chạy ẩu, cố tình lấn làn chạy ngược chiều ngay đoạn đường cua khuất tầm nhìn, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 9 giờ ngày 16.4.2023 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng về TP.HCM. Khi đến khu vực cua tại dốc 112, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe khách màu trắng, mang biển kiểm soát 60B-058.37 đang phóng với tốc độ cao và cố tình lấn làn, chạy ngược chiều.

Kinh hoàng xe khách vượt ẩu, "cướp làn" ép ô tô con lao vào lề đường

Đáng nói, dù thấy ô tô con ngược hướng, tài xế xe khách này vẫn bất chấp nguy hiểm, nhất quyết không chịu trở về làn, ép ô tô con đi đúng luật phải lao vào sát lề đường để tránh. May mắn, vụ việc không gây tai nạn đối đầu.

Mặc dù vậy, tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ với kiểu lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách.

Tình huống xe khách vượt ẩu, chạy ngược chiều suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng

Facebook Huỳnh Cường thảng thốt: "Nguy hiểm quá". Tài khoản Nguyễn Vương bức xúc: "Chở khách đi du lịch hay đi về với tử thần? Trường hợp này nếu gặp xe tải nặng thì khỏi tránh né gì được rồi, vừa khuất tầm nhìn vừa đổ dốc xuống". Nick name Giang Latumi ngán ngẩm: "Chạy vậy nhưng đến khi có chuyện thì lại than trời than đất, sao cái nghề tài xế bạc này bạc nọ".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: - Người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đi ngược chiều bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (Khoản 5 Điều 5). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.