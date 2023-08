Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ trình diễn thời trang sau ồn ào

Sau thành công của Extra Men Show 1 diễn ra năm 2022, đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc tổ chức show thứ hai với chủ đề Vùng đất thủ lĩnh rồng - Land of the dragon lord. Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh muốn tạo ra một sân chơi dành cho nam khác lạ và có dấu ấn so với thị trường thời trang hiện nay.

5 nhà thiết kế tham gia chương trình gồm 3 nhà thiết kế Việt Nam là Hà Nhật Tiến, Ngô Mạnh Đông Đông, Vương Khang và 2 nhà thiết kế người nước ngoài là Kwak Hyun Joo (Hàn Quốc), Cocotono (Nhật Bản). Các bộ sưu tập thời trang được trình diễn bởi nhiều siêu mẫu, người đẹp nổi tiếng như Thanh Hằng, Anh Thư, Hương Giang, Rocker Nguyễn, Mạc Trung Kiên, vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn...

Vận động viên bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn xuất hiện trong vai trò mở màn bộ sưu tập Sức mạnh người đàn ông (Power man) của nhà thiết kế Nhật Bản Cocotono. Kình ngư 21 tuổi gây bất ngờ khi sải bước đầy tự tin, thần thái trên sàn diễn. Thời gian qua, Kim Sơn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng Kiếng Cận

Trên sàn diễn, Nguyễn Hữu Kim Sơn còn vừa catwalk vừa uống trà sữa theo tinh thần của bộ sưu tập. Nhà thiết kế Cocotono cho biết muốn truyền tải tinh thần catwalk như đang bước lên một chuyến tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích

Kiếng Cận

Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon Narathanyawirun cầm que kem, đảm nhận vị trí vedette của bộ sưu tập này. Anh khiến khán giả phải trầm trồ vì vẻ đẹp trai, cuốn hút của mình Kiếng Cận

Nguyễn Hữu Kim Sơn, Topz Nathanon Narathanyawirun cùng nhà thiết kế Cocotono trong khoảnh khắc chào kết Kiếng Cận

Tiếp đó, Mister International 2017 Lee Seung Hwan thu hút ánh nhìn khi mở màn cho bộ sưu tập Laugh of little của nhà thiết kế người Hàn Quốc Kwak Hyun Joo. Vẻ điển trai, body săn chắc của Lee Seung Hwan khiến khán giả không thể rời mắt Kiếng Cận

Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế Kwak Hyun Joo tận dụng vải denim và cotton sọc kết hợp với ren để tạo ra những trang phục khác lạ, ấn tượng

Kiếng Cận

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đem đến Extra Men Show 2 bộ sưu tập mang tên Hoa mộc lan. Mượn hình ảnh chiếc áo giáp ra trận để biến thành corset cho cả nam và nữ, khăn bandana quấn đầu thể hiện tinh thần chiến binh, nhà thiết kế muốn xóa nhòa ranh giới phân biệt giới tính trong thời trang Kiếng Cận

Siêu mẫu Thanh Hằng chiếm trọn ánh nhìn khi đảm nhận vai trò vedette của bộ sưu tập này. Đây cũng là lần đầu cô xuất hiện sau công khai được bạn trai cầu hôn. Trên sàn diễn, nữ siêu mẫu thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính, ánh mắt sắc lạnh truyền tải trọn vẹn tinh thần mà nhà thiết kế muốn mang đến Kiếng Cận

Diễn viên Rocker Nguyễn cũng gây ấn tượng khi sải bước ở vị trí first face của bộ sưu tập. Nhà thiết kế chia sẻ sự trở lại đường đua của Rocker Nguyễn sau những vấp váp phù hợp với tinh thần trẻ, luôn đi về phía trước mà anh muốn gửi gắm qua các trang phục của mình

Kiếng Cận

Siêu mẫu Anh Thư khoe body gợi cảm khi làm vedette cho bộ sưu tập Trò chơi vương quyền của nhà thiết kế Vương Khang Kiếng Cận

Người mẫu Bảo Hà xuất hiện ấn tượng với bộ trang phục có quấn hình con rồng được đan móc tỉ mỉ. Thông qua bộ sưu tập, Vương Khang muốn tôn vinh những giá trị làng nghề thủ công. Bên cạnh đó là tinh thần thời trang bền vững, các chất liệu có thể tái sử dụng, đề cao yếu tố bảo vệ môi trường, tránh lãng phí Kiếng Cận

Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông mang đến Extra Men Show 2 bộ sưu tập mang tên Dũng sĩ diệt rồng gồm 41 thiết kế. Các trang phục lấy ý tưởng từ những hiệp sĩ thời trung cổ giết rồng để cứu công chúa. Trong đó có 5 bộ dành cho nữ, có hình ảnh của những bông hoa, hình ảnh công chúa…

Kiếng Cận

Hoa hậu Hương Giang nổi bật trong chiếc váy đỏ kết đính đá lấp lánh khi làm vedette của bộ sưu tập này. Thiết kế giúp người đẹp thể hiện sự quyền lực nhưng không kém phần gợi cảm Kiếng Cận