Kinh tế Cuba đối mặt với nhiều thách thức

Theo Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil, nền kinh tế của đất nước này đang cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch và các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

So với mức trước đại dịch, tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ đạt 1,8%, thấp hơn 8 điểm phần trăm. Các ngành sản xuất cơ bản như nông nghiệp, khai khoáng và chế tạo đều giảm sút mạnh, trong khi các dịch vụ như du lịch, truyền thông và giáo dục cũng không khá hơn.

Cuba là một quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu và các mặt hàng khác. Do đó, việc thu nhập xuất khẩu giảm hơn 50% đã gây ra khó khăn lớn cho nền kinh tế. Cuba cho rằng nguyên nhân chính là do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và do đại dịch lan rộng. Tuy nhiên, Cuba cũng thừa nhận rằng quá trình cải cách theo hướng thị trường đã diễn ra quá chậm.

Một vấn đề khác mà Cuba đang phải đối mặt là lạm phát cao. Theo bộ trưởng kinh tế, lạm phát trong năm nay đã lên tới 45%, cao hơn mức 39% của năm ngoái. Nhiều nhà kinh tế cho rằng con số này còn thấp hơn thực tế.

Cuba đã cố gắng kiểm soát giá cả bằng nhiều biện pháp nhưng chưa có hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đã nhấn mạnh rằng để kiểm soát giá cả hiệu quả, phải có nguồn cung và sản xuất đủ. Tuy nhiên, các yếu tố khác như năng suất và sản lượng thấp cũng là nguyên nhân khiến giá cả leo thang.