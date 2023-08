Kinh tế khó khăn, người Mỹ tăng chi trước trả sau

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy tổng nợ thẻ tín dụng ở Mỹ đã tăng 45 tỉ USD trong quý 2/2023, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng nợ này cũng đưa tổng số tiền nợ tín dụng lên tới 1.030 tỉ USD. Con số này phản ánh chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ của người dân Mỹ, cũng như giá cả cao hơn do lạm phát.

Đáng chú ý, nợ hộ gia đình tăng thêm 16 tỉ USD, lên mức 17.000 tỉ USD, cũng là một kỷ lục mới. Trong khi đó, các khoản nợ quá hạn của thẻ tín dụng cũng đạt mức cao nhất trong 11 năm. Các quan chức ngân hàng trung ương cho biết thước đo nợ thẻ tín dụng trễ 30 ngày trở lên của Fed đã tăng từ mức 6,5% trong quý 1 lên 7,2% trong quý 2. Đây là tỉ lệ cao nhất kể từ quý 1/2012.

Bà Elizabeth Renter, nhà phân tích dữ liệu tại trang web tài chính cá nhân NerdWallet, nhận định rằng việc quá hạn thanh toán thẻ tín dụng có xu hướng gia tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao trong khi tiền tiết kiệm đã giảm nhiều so với cách đây vài năm. Khi việc sử dụng thẻ tín dụng tăng lên, tỉ lệ nợ quá hạn cũng tăng theo.