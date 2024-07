Kinh tế phục hồi tích cực, GDP cả năm có thể đạt 7%

Đã khởi tố 14 bị can vụ Xuyên Việt Oil

Liên quan tiến độ điều tra vụ án tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can theo 5 nhóm tội danh.

"Cơ quan ANĐT đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh, phong tỏa, kê biên tài sản của các đối tượng liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước", ông Tuyên nói.