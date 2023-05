Kinh tế TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực

Một số chỉ số kinh tế 5 tháng đầu năm 2023

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 458.088 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu ước đạt 16,5 tỉ USD, giảm 19,5% so cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 21,9 tỉ USD, giảm 22,8% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 66.771 tỉ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 1,6%, vốn đầu tư công giải ngân đến ngày 19.5 đạt 8.452 tỉ đồng, đạt tỷ lệ hơn 12% tổng số vốn giao.

Trong 5 tháng, có 18.630 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký mới gần 179.000 tỉ đồng, 1.530 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, hơn 16.700 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, gần 6.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hiện, TP.HCM có hơn 533.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 9,4 triệu tỉ đồng.