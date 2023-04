Kinh tế TP.HCM lấy lại đà tăng trưởng

Chiều 28.4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5.2023.

Trong 4 tháng đầu năm, các sở ngành đã vào cuộc tháo gỡ được nhiều vướng mắc và đạt một số kết quả tích cực. Đơn cử như ở lĩnh vực bất động sản, gần 9.000 căn hộ với tổng số vốn gần 1 tỉ USD đủ điều kiện mở bán, đưa sản phẩm ra thị trường. Các dự án khác đang tiếp tục tháo gỡ, hoặc kiến nghị T.Ư giải quyết theo thẩm quyền.

Ước tính tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm hơn 170.000 tỉ đồng, đạt 36,2% dự toán năm, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng hơn 3,2 triệu tỉ đồng, lĩnh vực bán lẻ tăng 9%, du lịch nội địa tăng so với cùng kỳ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương, đánh giá sau một quý khó khăn thì những tín hiệu tích cực đã đến trong tháng 4.2023. Các kiến nghị của thành phố được Chính phủ quan tâm tháo gỡ, doanh nghiệp dễ tìm nguồn vốn, thị trường trong nước được ưu tiên xúc tiến giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho hay doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ràng buộc về quy định phòng cháy chữa cháy cũng như đăng kiểm ảnh hưởng đến ngành logistics.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận câu chuyện đăng kiểm ngày càng nóng, không chỉ liên quan đến chủ phương tiện mà ảnh hưởng cả kinh tế. Do vậy, TP.HCM sẽ chủ động kiến nghị cơ quan chức năng cho thí điểm để tháo gỡ. Tương tự, các bất cập về điều kiện phòng cháy chữa cháy đã được ngành công an tháo gỡ nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. "Hàng ngàn tỉ đồng đổ vào tài sản nhưng không đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gây lãng phí rất lớn", ông Mãi nói, và đề nghị tập trung phối hợp để tiếp tục tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu phối hợp nhà đầu tư dự án chống ngập do triều gần 10.000 tỉ đồng để khởi động trong tháng 5 và hoàn thành vào cuối năm 2023. Cũng trong tháng 5.2023, UBND TP.HCM sẽ xin chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sau đó trình Thủ tướng.

"Tình hình có những diễn biến tích cực, chúng ta cố gắng nắm bắt và đẩy lên, nỗ lực nhiều hơn. Tôi tin tình hình quý 2 sẽ tốt hơn và bước vào quý 3, quý 4 sẽ lấy lại nhiều nhất so với chỉ tiêu", Chủ tịch Phan Văn Mãi kỳ vọng. Bên cạnh đó, các sở ngành phải quan tâm đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, phòng chống dịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.