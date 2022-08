Kinh tế TP.HCM nhiều khả năng tăng trưởng vượt kế hoạch

Theo ông Mãi, nếu không có gì biến động trong các tháng cuối năm, năm nay TP.HCM sẽ hoàn thành thu ngân sách được giao, và nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra (từ 6 - 6,5%).

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2022, ông Phan Văn Mãi yêu cầu tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó ngành giáo dục và UBND các quận, huyện tăng tốc tiêm

vắc xin cho trẻ em. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của quận, huyện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất của các dự án và hồ sơ xác định giá đất bồi thường các dự án trọng điểm của quận, huyện.

Công an TP.HCM tăng cường lực lượng dịp lễ

Tại buổi họp báo sau đó, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngành công an đã có kế hoạch tổ chức lực lượng phòng chống đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2.9), trong đó các lực lượng như CSGT, hình sự, công an địa phương tăng cường 100% lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua, công an đã mở đợt kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu “chế”, “độ” xe để phục vụ đua xe trái phép, nhiều trường hợp bị xử lý. Từ đầu năm 2022 đến nay, công an xử lý 12 vụ tụ tập đua xe trái phép.