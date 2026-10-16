Kinh tế trải nghiệm: Câu chuyện từ sự trỗi dậy của các vùng đất

Singapore thu được gì từ những vòng đua F1? Theo cơ quan quản lý thương mại nước này, kể từ khi tổ chức năm 2008, giải đua đã thu hút hơn 720.000 khách quốc tế, tạo thêm hơn 2,2 tỉ SGD doanh thu du lịch. Giá trị của những vòng đua được nối dài qua tiền phòng khách sạn, bữa ăn, vé tham quan và các khoản mua sắm, đưa lợi ích từ một sự kiện đến nhiều ngành kinh tế.

Hai tổ hợp Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa cho thấy rõ hơn quy mô của hiệu ứng ấy. Báo cáo kinh tế Singapore ước tính, trong chín tháng đầu năm 2010, chi tiêu của lượng khách tăng thêm nhờ hai tổ hợp đã tạo khoảng 3,7 tỉ SGD giá trị gia tăng, tương đương 1,7% GDP danh nghĩa, cùng khoảng 30.300 việc làm trên toàn nền kinh tế. Những công trình thu hút khách cũng mở ra thị trường cho hàng loạt dịch vụ cùng phát triển.

Đó là sức mạnh của kinh tế trải nghiệm: Tạo lý do để khách lên đường và có đủ điều hấp dẫn để họ dành thêm thời gian, ngân sách cho chuyến đi. Các tổ hợp giải trí và sự kiện góp sức đưa doanh thu du lịch Singapore đạt kỷ lục 32,8 tỉ SGD năm 2025.

Cáp treo Fansipan được coi là một bước đột phá của du lịch Sa Pa

Câu chuyện ấy gợi một vấn đề cho Việt Nam: Làm thế nào để lợi thế cảnh quan, văn hóa được chuyển thành cơ hội phát triển rộng hơn? Từ Nghị quyết số 08 năm 2017 đến Nghị quyết số 26 ngày 22.8.2026, định hướng phát triển du lịch đã tiến tới yêu cầu cạnh tranh bằng chất lượng, bản sắc và trải nghiệm khác biệt, với mục tiêu đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP vào năm 2030. Cùng Nghị quyết số 68 về kinh tế tư nhân, đây là cơ sở để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, mở thị trường và nâng tầm điểm đến.

Phú Quốc: Làm cả điểm đến và đường đến

Trong cuộc phỏng vấn với The Business Times tháng 7.2026, Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường nói: “Chúng tôi đang đầu tư vào hạ tầng để cùng Phú Quốc tạo ra một thị trường mới”. Cách tiếp cận ấy thể hiện trong những khoản đầu tư tiếp nối nhau tại Phú Quốc, từ sản phẩm khiến du khách muốn tìm đến tới hạ tầng giúp hành trình thuận tiện hơn.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm kỷ lục 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách ngắm Phú Quốc từ góc nhìn của những chú chim, trở thành một trải nghiệm với bất kỳ ai tới đảo Ngọc

Cáp treo Hòn Thơm mở ra cách ngắm biển đảo từ trên cao, trong khi JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và các khu nghỉ dưỡng bên Bãi Kem bổ sung những lựa chọn lưu trú chất lượng cao. Khi nghỉ dưỡng được kết hợp với vui chơi và khám phá, Phú Quốc có thêm khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong một chuyến đi, giúp giữ khách lâu hơn.

Thị trấn Hoàng Hôn tiếp tục kéo dài hành trình ấy sang buổi chiều và ban đêm. Sau điểm hẹn Cầu Hôn là các show diễn Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, cùng chợ đêm Vui Phết và Sun Bavaria GastroPub, để du khách có thể thưởng thức nghệ thuật, ăn uống và dạo phố sau khi mặt trời lặn. Hoàng hôn vốn là “tài sản thiên nhiên” của Phú Quốc; đầu tư cho công nghệ, nghệ thuật và tổ chức dịch vụ đã bổ sung những trải nghiệm khiến buổi chiều bên biển trở thành một phần đáng chờ đợi của kỳ nghỉ.

Show diễn Symphony of the Sea với màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn là “chữ ký thị giác” của đảo Ngọc với du khách quốc tế

Khả năng giữ khách ấy có ý nghĩa với cả hoạt động kinh doanh ngoài khu du lịch. Một đêm lưu trú thêm có thể kéo theo nhu cầu cho bữa ăn, chuyến xe, hàng hóa địa phương, mở thêm cơ hội phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Từ nền tảng nghỉ dưỡng, vui chơi, Phú Quốc đang bước sang giai đoạn chuẩn bị cho những dòng khách và sự kiện quy mô lớn hơn. Sun PhuQuoc Airways hoạt động từ cuối năm 2025, còn Sun Group triển khai mở rộng sân bay, trung tâm hội nghị, công trình biểu diễn và kết nối giao thông phục vụ APEC 2027. Sự kết hợp giữa đường bay, hạ tầng và sản phẩm du lịch tạo cơ sở để đảo tham gia thị trường hội nghị, sự kiện quốc tế, bên cạnh thị trường nghỉ dưỡng đã hình thành.

Sun PhuQuoc Airways được thành lập với mục tiêu đưa Phú Quốc đến gần hơn với bạn bè quốc tế, biến đảo Ngọc thành “hub du lịch” của khu vực trong tương lai gần

Vị thế của Phú Quốc cũng đang được bồi đắp qua sự ghi nhận quốc tế. Năm 2026, đảo tiếp tục dẫn đầu châu Á trong bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler Mỹ. Trong gợi ý khám phá Phú Quốc, tạp chí giới thiệu cáp treo Sun World Hòn Thơm và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Cảnh quan là sức hút ban đầu, còn những sản phẩm có dấu ấn giúp đảo có thêm trải nghiệm để giới thiệu với thế giới.

Mở đường cho cả người dân làm du lịch

Một điểm đến vươn tầm còn cần tạo cơ hội để người dân tham gia vào quá trình phát triển. Tại Sa Pa, tuyến cáp treo Fansipan vận hành từ năm 2016 mở rộng khả năng tiếp cận đỉnh núi cho du khách nhiều độ tuổi, thể trạng. Khi kết hợp với quần thể văn hóa tâm linh, tàu hỏa leo núi Mường Hoa và Bản Mây, hành trình lên Fansipan có thêm những trải nghiệm gắn với cảnh sắc, văn hóa vùng cao, qua đó tạo thêm nhu cầu dịch vụ.

Không gian văn hóa Bản Mây giúp người dân địa phương gắn sinh kế với việc gìn giữ bản sắc, đưa kỹ năng và vốn văn hóa vào phục vụ du lịch

Sun World Fansipan Legend tạo việc làm cho hơn 400 lao động địa phương; người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60% lực lượng lao động tại khu du lịch. Ở Bản Mây ở khu du lịch, nghề dệt, làm hương, vẽ sáp ong và sinh hoạt văn hóa trở thành nội dung để du khách tìm hiểu, trải nghiệm. Người dân vì thế có thêm cơ hội đưa kỹ năng và vốn văn hóa của mình vào công việc, gắn sinh kế với việc gìn giữ bản sắc.

Sa Pa đứng đầu nhóm điểm đến mới nổi châu Á trong bảng xếp hạng New Horizons do Agoda công bố đầu năm 2026, dựa trên sự cải thiện thứ hạng đặt phòng quốc tế. Danh tiếng giúp mở rộng cơ hội đón khách, trong khi sản phẩm và chất lượng phục vụ là cơ sở giữ khách. Khi người dân được tham gia bằng việc làm, kỹ năng và hoạt động kinh doanh, sự thăng hạng của điểm đến mới có thêm nền tảng để chuyển thành thu nhập và cơ hội giảm nghèo bền vững.

Sun World Ba Na Hills cùng các sản phẩm du lịch chất lượng góp phần gia tăng sức hút cho Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF góp thêm sức hút cho thành phố. DIFF với sự đồng hành của Sun Group tham gia xã hội hóa tổ chức từ năm 2017 đã cho thấy giá trị của việc phát triển một sự kiện thành mùa lễ hội: sự tăng trưởng dòng khách đến xem pháo hoa tạo thêm nhu cầu cho khách sạn, nhà hàng, vận chuyển và mua sắm. Năm 2024, GRDP Đà Nẵng ước tăng 7,51%, với khu vực dịch vụ đóng góp 5,96 điểm phần trăm.

Ở Phú Quốc, báo cáo của UBND đặc khu về năm 2025 ghi nhận giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu ước đạt 32.725 tỉ đồng, tăng 24,08%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,14%. Thành quả ấy được tạo nên từ chính sách, hạ tầng, nỗ lực cộng đồng và hoạt động doanh nghiệp. Những hệ sinh thái du lịch được đầu tư bài bản góp phần vào quá trình này bằng cách mở rộng nhu cầu lao động, dịch vụ và thị trường cho địa phương.

Trải nghiệm về đêm như ăn tối ngắm pháo hoa tại Sun Bavaria GastroPub góp phần mở rộng chuỗi giá trị du lịch, từ lưu trú, ẩm thực đến dịch vụ và việc làm tại địa phương

Muốn du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần những doanh nghiệp đủ sức đầu tư cho các sản phẩm mở đường. Qua thực tiễn Sun Group, có thể thấy một công trình phát huy giá trị lớn hơn khi được đặt trong hành trình trải nghiệm và gắn với cơ hội kinh tế của địa phương. Khi du khách có thêm lý do để đến và người dân có thêm điều kiện để làm ăn, thông điệp “Làm đẹp những vùng đất” cũng có thêm chiều sâu: góp phần thay đổi cả triển vọng phát triển của vùng đất ấy.