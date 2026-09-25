Kính thông minh mới của Meta sẽ không có camera vì quyền riêng tư

Theo Techspot, tại sự kiện Connect 2026, Meta đã mở đặt trước Ray-Ban Audio với giá từ 349 USD, điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này so với nhiều mẫu kính thông minh trước đó của hãng là không được trang bị camera.

Ray-Ban Audio vẫn có microphone và các chức năng liên quan đến âm thanh. Người dùng có thể nghe nhạc, podcast, thực hiện cuộc gọi và sử dụng trợ lý AI Muse. Theo Meta, trợ lý này chỉ được kích hoạt khi người dùng nói câu lệnh “Hey Meta” hoặc thao tác trực tiếp trên kính, thay vì liên tục lắng nghe môi trường xung quanh.

Meta tiếp tục phát triển kính thông minh, với thiết kế mới không camera nhằm giảm lo ngại về quyền riêng tư của người dùng ẢNH: META

Việc bỏ camera khiến Ray-Ban Audio không thể chụp ảnh hay quay video, hai chức năng từng là điểm gây tranh cãi trên các mẫu kính thông minh có khả năng ghi hình. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn thu âm thông qua microphone để phục vụ cuộc gọi và tương tác với AI.

Meta không loại bỏ camera khỏi toàn bộ dòng kính thông minh. Ray-Ban Meta Gen 3 vẫn được bán với giá từ 449 USD, trang bị camera 12 MP có khả năng quay video 3K cùng sáu microphone. Điều này cho thấy hãng đang duy trì song song hai nhóm sản phẩm: kính có camera và kính chỉ tập trung vào âm thanh.

Áp lực về quyền riêng tư vẫn còn

Meta không tập trung quảng bá Ray-Ban Audio như một sản phẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề quyền riêng tư. Tuy nhiên, việc loại bỏ camera diễn ra trong bối cảnh các thiết bị đeo có khả năng ghi hình đang gặp nhiều phản ứng từ người dùng và cơ quan quản lý.

Đầu năm nay, New York (Mỹ) cấm một số thiết bị dạng này trong phòng xử án do lo ngại về khả năng ghi hình. Apple cũng được cho là đã trì hoãn kế hoạch phát triển kính thông minh trong lúc xử lý các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.

Camera là thành phần dễ nhận thấy nhất trong tranh luận này vì thiết bị có thể ghi lại hình ảnh của những người xung quanh. Khi loại bỏ camera, Ray-Ban Audio tránh được một phần vấn đề đó, nhưng không đồng nghĩa các lo ngại về dữ liệu hoàn toàn biến mất.

Thiết bị vẫn sử dụng microphone và AI, đồng nghĩa câu hỏi về cách thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu âm thanh vẫn có thể tiếp tục được đặt ra. Tuy nhiên, việc chuyển từ ghi hình sang chỉ sử dụng âm thanh vẫn gây ra những lo ngại về quyền riêng tư.

Ray-Ban Audio vì thế phản ánh một thay đổi trong cách Meta tiếp cận kính thông minh là giữ lại các chức năng âm thanh và AI nhưng loại bỏ camera trên một dòng sản phẩm riêng. Trong khi đó, các mẫu kính có khả năng quay chụp tiếp tục tồn tại trong danh mục của hãng.