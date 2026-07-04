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Sức khỏe

Kính vi phẫu tích hợp AI nâng độ chính xác trong phẫu thuật thần kinh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Hệ thống kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại được kỳ vọng giúp tăng độ chính xác, hiệu quả điều trị trong các ca phẫu thuật thần kinh, sọ não và cột sống.

Ngày 4.7, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) phối hợp với Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Ứng dụng kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S tích hợp AI trong phẫu thuật thần kinh - sọ não, cột sống và vi phẫu thuật". Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và bác sĩ đến từ các bệnh viện, trường đại học y khoa trên cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực vi phẫu thuật thần kinh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý thần kinh, sọ não, cột sống.

Kính vi phẫu tích hợp AI nâng độ chính xác trong phẫu thuật thần kinh- Ảnh 1.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, báo cáo chuyên đề Ứng dụng kính vi phẫu trong phẫu thuật thần kinh

ẢNH: S.X

Hệ thống ZEISS KINEVO 900S được giới thiệu là thế hệ kính vi phẫu mới tích hợp hình ảnh kỹ thuật số 4K 3D, công nghệ mở rộng chiều sâu trường ảnh (DepthPro), hệ sinh thái dữ liệu ZEISS Surgical Cloud cùng nhiều tính năng hỗ trợ bằng AI. 

Theo các chuyên gia, những công nghệ này giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn các cấu trúc nhỏ, tăng khả năng nhận diện tổn thương và hỗ trợ thao tác chính xác trong quá trình phẫu thuật.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cho biết AI không thay thế vai trò của bác sĩ mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ, cung cấp thêm dữ liệu và hình ảnh trực quan để bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng an toàn, hiệu quả hơn, nhất là trong các ca mổ có mức độ phức tạp cao.

Truyền hình trực tiếp ca mổ 

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên truyền hình trực tiếp ca mổ (livecase), giúp các đại biểu theo dõi việc ứng dụng kính vi phẫu trong thực tế. Song song đó là workshop thực hành trên hệ thống kính vi phẫu và mô hình mô phỏng, tạo điều kiện để các bác sĩ trực tiếp trải nghiệm các tính năng của thiết bị dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Kính vi phẫu tích hợp AI nâng độ chính xác trong phẫu thuật thần kinh- Ảnh 2.

Phẫu thuật lấy khối thoát vị L5-S1 trái ứng dụng kính vi phẫu Zeiss Kinevo 900S tích hợp AI

ẢNH: S.X

Theo Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, việc đầu tư hệ thống kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S là bước đi trong chiến lược phát triển chuyên ngành ngoại thần kinh, cột sống và vi phẫu thuật, hướng tới xây dựng Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - COE) về phẫu thuật thần kinh tại khu vực miền Trung - Tây nguyên. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh đào tạo y khoa liên tục, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn trong nước, quốc tế nhằm đưa các kỹ thuật điều trị hiện đại đến gần hơn với người dân khu vực.

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