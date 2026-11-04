Kính viễn vọng huyền thoại của NASA rơi xuống trái đất tối nay

Mô phỏng hình ảnh đài thiên văn không gian Swift trên quỹ đạo ảnh: nasa

Trong khi phần lớn kính viễn vọng Swift nặng khoảng 1,45 tấn sẽ bốc cháy khi lao qua bầu khí quyển trái đất, NASA dự báo một số mảnh vỡ vẫn có thể rơi xuống mặt đất, theo Đài CNN.

"Hầu như không tồn tại nguy cơ gây tổn thất cho bất kỳ người nào trên trái đất, với xác suất được tính toán khoảng 0,05%", NASA cho biết.

Cũng theo cơ quan không gian Mỹ, các mảnh vỡ của Swift có thể rơi xuống khu vực nằm giữa vĩ độ 20,6 độ Nam và 20,6 độ Bắc, hoặc phạm vi khoảng 2.285 km về phía Bắc và phía Nam đường xích đạo.

Phạm vi này bao phủ phần lớn Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Phi, miền Nam Ấn Độ, Đông Nam Á và miền Bắc Úc, và tất nhiên cả những vùng biển rộng lớn.

Hiện vẫn chưa thể biết được chính xác thời điểm kính viễn vọng Swift sẽ rơi xuống trái đất. Các mô hình dự báo thường có sai số ít nhất vài giờ.

Dự báo gần đây của Lực lượng Không gian Mỹ tính toán được thời điểm tái nhập khí quyển của Swift là 19 giờ 42 tối 4.11 (giờ Việt Nam), sai số vài giờ.

Cái chết được báo trước

"Cái chết" của kính viễn vọng Swift đã được báo trước, sau khi NASA thất bại trong nỗ lực giải cứu thiết bị trị giá 250 triệu USD này hồi tháng 7.

Hãng công nghệ không gian Katalyst (trụ sở Arizona, Mỹ) được giao nhiệm vụ cứu lấy Swift trong vòng 9 tháng. Đến tháng 7, hãng phóng một tàu vũ trụ tên gọi LINK với mục tiêu tiếp cận, kết nối với kính viễn vọng và đưa Swift lên quỹ đạo ổn định.

Tuy nhiên, sứ mệnh thất bại chỉ vài tuần sau khi phóng, do LINK quay cuồng một cách mất kiểm soát trong không gian trước khi tiếp cận kính viễn vọng Mỹ.

Hiện chưa có đài quan sát nào khác có thể thay thế nhiệm vụ của Swift. Kính viễn vọng này được thiết kế để nhanh chóng xoay hướng nhằm kịp thời ghi nhận những hiện tượng vũ trụ diễn ra chớp nhoáng, chẳng hạn các hố đen bùng phát năng lượng.

Ban đầu, Swift được giao nhiệm vụ nghiên cứu các vụ nổ tia gamma, chỉ những vụ nổ mạnh nhất vũ trụ. Tuy nhiên, sau một thời gian, các nhà khoa học còn sử dụng thiết bị này để theo dõi những dạng bùng phát năng lượng vũ trụ khác, cùng tiểu hành tinh và sao chổi.