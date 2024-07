Kịp ngăn vụ chuyển 390 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Ngày 3.7, Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời can ngăn một phụ nữ tránh bị lừa đảo 300 triệu đồng.



Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.7, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á đường Hoàng Diệu (P.Nam Dương) điện báo Công an P.Nam Dương hỗ trợ một trường hợp nghi bị lừa đảo.

Lúc này, bà T.T.N (66 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mang 300 triệu đồng đến ngân hàng nhờ chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Quân đội (MB) với tên chủ tài khoản là Tống Thị Như Quỳnh (Công ty TNHH MTV New Sun).

Lực lượng công an giải thích, động viên và kịp thời can ngăn bà N. không chuyển tiền cho nghi phạm lừa đảo NGUYỄN TÚ

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, thấy bà N. có nhiều dấu hiệu bất thường nên vừa khuyên can vừa gọi công an phường hỗ trợ.

Qua làm việc, bà N. cho biết chiều cùng ngày có người tự xưng là công an gọi điện, thông báo bà liên quan một tổ chức tội phạm, yêu cầu nộp 300 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ nêu trên để chứng minh vô tội.

Bà N. cũng bị yêu cầu không tiết lộ thông tin, nếu không bà sẽ bị bắt. Do bà N. ở một mình, bị đe dọa "bắt giữ" nên tâm lý hoảng loạn, vẫn cương quyết chuyển tiền cho đối tượng.

Công an P.Nam Dương đã động viên, đề nghị ngân hàng tạm thời mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm để bà N. bảo vệ số tiền 300 triệu đồng, đồng thời liên hệ nhờ công an phường nơi bà N. cư trú để tiếp tục trấn an.

Đến sáng 3.7, bà N. đã bình tĩnh, nhận thức được thủ đoạn lừa đảo, đến ngân hàng làm thủ tục nhận lại số tiền và gửi lời cảm ơn công an phường và nhân viên ngân hàng.

Công an P.Nam Dương cho biết thêm, trước đó, ngày 22.6, đơn vị cùng nhân viên Ngân hàng Việt Á trên địa bàn cũng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với thủ đoạn chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Cụ thể, bà N.T.K.A (72 tuổi) bị đối tượng lừa đảo giới thiệu đang sinh sống tại Syria, gửi quà về Việt Nam tặng bà và đề nghị bà làm thủ tục chuyển khoản 90 triệu đồng để trả phí vận chuyển.