Kon Tum: Bắt nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Đăk Hà liên quan sai phạm quản lý đất đai

Sáng 24.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Đăk Hà cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Cao Yến, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Đăk Hà, hiện là Phó ban Dân vận Huyện ủy Đăk Hà; và ông Ninh Thành Luân, chuyên viên Phòng TN-MT H.Đăk Hà. Cả 2 bị can này bị khởi tố để phục vụ điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 3.2017 đến tháng 10.2018, ông Yến và ông Luân biết rõ không có căn cứ để giao đất thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá theo quy định tại khoản 3 điều 118 luật Đất đai năm 2013 đối với một số lô đất, diện tích đất trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, các cán bộ này vẫn tham mưu cho UBND H.Đăk Hà ban hành tờ trình đề nghị Thường trực HĐND H.Đăk Hà cho chủ trương để thực hiện và tham mưu một số văn bản khác có liên quan trái với quy định của luật Đất đai.





Sau đó, ông Yến và ông Luân trực tiếp lập hồ sơ, tờ trình tham mưu đề nghị UBND H.Đăk Hà giao đất ở không qua đấu giá trái quy định. Tổng số lô đất UBND H.Đăk Hà đã ký quyết định giao đất không qua đấu giá, không đúng đối tượng là 81 lô đất ở cho 54 trường hợp cá nhân, hộ gia đình, với tổng diện tích gần 26.000 m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên được quy thành tiền là hơn 5,8 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.