Kon Tum: Tạm đình chỉ công tác một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm

Ngày 17.9, Sở GTVT Kon Tum cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Đảm, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 82.01.S, để phục vụ điều tra về hành vi nhận hối lộ. Thời gian tạm đình chỉ trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 17.9.



Ông Đảm có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm trên.

Ông Nguyễn Xuân Đảm, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 82.01.S, bị đình chỉ công tác để điều tra về hành vi nhận hối lộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 82.01.S. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đảm có liên quan đến vụ án này.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Đảm để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Quyết định được Viện KSND tỉnh Kon Tum phê chuẩn khởi tố theo khoản 1, điều 354, bộ luật Hình sự.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Kon Tum, cho biết ông Đảm bị khởi tố vì nhận hối lộ 2,4 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.