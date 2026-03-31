Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Kris Jenner bất ngờ trở thành 'meme' nổi tiếng tại Trung Quốc

Nguyễn Quang Hải
31/03/2026 15:04 GMT+7

Dù sức ảnh hưởng của gia đình Kardashian-Jenner đã phủ sóng toàn cầu từ lâu, nhưng Kris Jenner mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm của một trào lưu mới đầy thú vị tại Trung Quốc.

Page Six đưa tin ngày 30.3, người dùng mạng xã hội tại quốc gia tỉ dân này đang chia sẻ hình ảnh nữ doanh nhân 70 tuổi như một cách "cầu may", với niềm tin rằng bà có thể mang lại thành công, may mắn và tài lộc.

Theo Business Insider, hashtag #krisjenner đã thu hút tới 52,9 triệu lượt xem trên các nền tảng như RedNote. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải hình ảnh, nhiều người dùng còn thay đổi ảnh đại diện từ tài khoản của bản thân sang chân dung Kris Jenner như một phần của xu hướng.

Kris Jenner bất ngờ trở thành "hoàng hậu" trong lòng giới trẻ Trung Quốc, khi nhiều người "xin vía" thành công, may mắn và giàu có giống như bà

Ảnh: China Insider

Lý giải về hiện tượng này, influencer người Trung Quốc Marcelo Wang chia sẻ trên TikTok rằng xu hướng lan tỏa nhanh chóng vì Kris Jenner được nhìn nhận là hình mẫu nữ doanh nhân thành đạt và là bà mẹ thành công bậc nhất tại Mỹ - những giá trị vốn được người Trung Quốc đặc biệt đề cao.

Marcelo Wang cho rằng việc "hóa thân" thành Kris Jenner là cách hài hước của thế hệ gen Z để thể hiện mong muốn đạt được những thành tựu nhất định.

Giới trẻ Trung Quốc sử dụng hình ảnh Kris Jenner làm hình nền trên máy tính, điện thoại và iPad như một cách cầu may trong học tập và thi cử

Ảnh: China Insider

Đáng chú ý, chính Kris Jenner cũng đã phản hồi dưới đoạn video của Marcelo Wang với câu nói quen thuộc: "Mọi người đều đang làm rất tuyệt, cưng à!", gợi nhắc đến câu thoại nổi tiếng của bà trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians.

Trong một video tiếp theo, Marcelo Wang cho biết xu hướng này đã phát triển mạnh mẽ hơn khi hình ảnh Kris Jenner không chỉ xuất hiện trong ảnh đại diện mà còn được sử dụng làm hình nền trên điện thoại, máy tính bảng và laptop của nhiều người trẻ. Theo anh, không ít học sinh, sinh viên còn sử dụng hình ảnh của nữ ngôi sao truyền hình thực tế như một cách "cầu may" để vượt qua kỳ thi hoặc tốt nghiệp.

Loạt hình ảnh AI sáng tạo của Kris Jenner với vẻ ngoài quyền lực, giàu có khiến dân mạng thích thú

Ảnh: China Insider

Các hình ảnh do AI tạo ra về Kris Jenner cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, với nhiều bối cảnh đời thường như ăn mì, uống trà, đạp xe, mặc đồ tốt nghiệp hay chụp ảnh tự sướng tại Trung Quốc. "Cô ấy xuất hiện ở khắp nơi để giúp gen Z Trung Quốc hút vận may", Marcelo Wang nhận định.

Xét về khía cạnh thành công, Kris Jenner được xem là lựa chọn phù hợp cho trào lưu này. Theo nhiều báo cáo, tài sản ròng của bà trong năm 2025 ước tính dao động từ 170 triệu đến hơn 200 triệu USD.

Phần lớn khối tài sản của Kris Jenner đến từ việc quản lý và điều hành sự nghiệp cho các con, bao gồm Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner và Rob Kardashian, cùng các thương hiệu trị giá hàng triệu USD.

Business Insider cho biết bà nhận mức phí quản lý khoảng 10% từ các thương hiệu như SKIMS, Kylie Cosmetics, 818 Tequila, Poosh và Good American.

Thành công trong kinh doanh và việc dẫn dắt gia tộc Kardashian-Jenner nổi tiếng đã khiến Kris Jenner được xem là nguồn cảm hứng chính cho trào lưu này

Ảnh: Instagram krisjenner

Những đế chế kinh doanh này được xây dựng sau khi chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của gia đình là Keeping Up With the Kardashians lên sóng năm 2007 và kéo dài suốt 20 mùa trước khi kết thúc vào năm 2021.

Ngay sau đó, series The Kardashians tiếp tục ra mắt trên nền tảng Hulu vào năm 2022, ghi lại cuộc sống thường nhật của gia đình nổi tiếng này.

Chia sẻ với Vogue Arabia năm 2025, Kris Jenner cho biết các con gái của bà đều là những nữ doanh nhân chăm chỉ và luôn quan tâm đến các vấn đề kinh doanh như hợp đồng, tài chính và tỷ lệ lợi nhuận.

Tin liên quan

Kim Kardashian và tình cũ đấu tố 'nảy lửa' vì vụ lộ băng sex

Cuộc chiến pháp lý giữa Kim Kardashian và bạn trai cũ Ray J chưa đi đến hồi kết. Mới đây, nữ tỉ phú khẳng định cô và mẹ ruột không hề dàn dựng để rò rỉ băng sex nhằm kiếm lợi từ bê bối, còn đối thủ của họ phản bác gay gắt.

Kim Kardashian và mẹ ruột bị tố cố ý tung băng sex chấn động một thời

Khám phá thêm chủ đề

Kris Jenner trung quốc Kardashian-Jenner
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận