Kris Jenner bất ngờ trở thành 'meme' nổi tiếng tại Trung Quốc

Page Six đưa tin ngày 30.3, người dùng mạng xã hội tại quốc gia tỉ dân này đang chia sẻ hình ảnh nữ doanh nhân 70 tuổi như một cách "cầu may", với niềm tin rằng bà có thể mang lại thành công, may mắn và tài lộc.

Kris Jenner trở thành biểu tượng 'cầu may' của gen Z Trung Quốc

Theo Business Insider, hashtag #krisjenner đã thu hút tới 52,9 triệu lượt xem trên các nền tảng như RedNote. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tải hình ảnh, nhiều người dùng còn thay đổi ảnh đại diện từ tài khoản của bản thân sang chân dung Kris Jenner như một phần của xu hướng.

Kris Jenner bất ngờ trở thành "hoàng hậu" trong lòng giới trẻ Trung Quốc, khi nhiều người "xin vía" thành công, may mắn và giàu có giống như bà Ảnh: China Insider

Lý giải về hiện tượng này, influencer người Trung Quốc Marcelo Wang chia sẻ trên TikTok rằng xu hướng lan tỏa nhanh chóng vì Kris Jenner được nhìn nhận là hình mẫu nữ doanh nhân thành đạt và là bà mẹ thành công bậc nhất tại Mỹ - những giá trị vốn được người Trung Quốc đặc biệt đề cao.

Marcelo Wang cho rằng việc "hóa thân" thành Kris Jenner là cách hài hước của thế hệ gen Z để thể hiện mong muốn đạt được những thành tựu nhất định.

Giới trẻ Trung Quốc sử dụng hình ảnh Kris Jenner làm hình nền trên máy tính, điện thoại và iPad như một cách cầu may trong học tập và thi cử Ảnh: China Insider

Đáng chú ý, chính Kris Jenner cũng đã phản hồi dưới đoạn video của Marcelo Wang với câu nói quen thuộc: "Mọi người đều đang làm rất tuyệt, cưng à!", gợi nhắc đến câu thoại nổi tiếng của bà trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians.

Trong một video tiếp theo, Marcelo Wang cho biết xu hướng này đã phát triển mạnh mẽ hơn khi hình ảnh Kris Jenner không chỉ xuất hiện trong ảnh đại diện mà còn được sử dụng làm hình nền trên điện thoại, máy tính bảng và laptop của nhiều người trẻ. Theo anh, không ít học sinh, sinh viên còn sử dụng hình ảnh của nữ ngôi sao truyền hình thực tế như một cách "cầu may" để vượt qua kỳ thi hoặc tốt nghiệp.

Loạt hình ảnh AI sáng tạo của Kris Jenner với vẻ ngoài quyền lực, giàu có khiến dân mạng thích thú Ảnh: China Insider

Các hình ảnh do AI tạo ra về Kris Jenner cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, với nhiều bối cảnh đời thường như ăn mì, uống trà, đạp xe, mặc đồ tốt nghiệp hay chụp ảnh tự sướng tại Trung Quốc. "Cô ấy xuất hiện ở khắp nơi để giúp gen Z Trung Quốc hút vận may", Marcelo Wang nhận định.

Xét về khía cạnh thành công, Kris Jenner được xem là lựa chọn phù hợp cho trào lưu này. Theo nhiều báo cáo, tài sản ròng của bà trong năm 2025 ước tính dao động từ 170 triệu đến hơn 200 triệu USD.

Phần lớn khối tài sản của Kris Jenner đến từ việc quản lý và điều hành sự nghiệp cho các con, bao gồm Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner và Rob Kardashian, cùng các thương hiệu trị giá hàng triệu USD.

Business Insider cho biết bà nhận mức phí quản lý khoảng 10% từ các thương hiệu như SKIMS, Kylie Cosmetics, 818 Tequila, Poosh và Good American.

Thành công trong kinh doanh và việc dẫn dắt gia tộc Kardashian-Jenner nổi tiếng đã khiến Kris Jenner được xem là nguồn cảm hứng chính cho trào lưu này Ảnh: Instagram krisjenner

Những đế chế kinh doanh này được xây dựng sau khi chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của gia đình là Keeping Up With the Kardashians lên sóng năm 2007 và kéo dài suốt 20 mùa trước khi kết thúc vào năm 2021.

Ngay sau đó, series The Kardashians tiếp tục ra mắt trên nền tảng Hulu vào năm 2022, ghi lại cuộc sống thường nhật của gia đình nổi tiếng này.

Chia sẻ với Vogue Arabia năm 2025, Kris Jenner cho biết các con gái của bà đều là những nữ doanh nhân chăm chỉ và luôn quan tâm đến các vấn đề kinh doanh như hợp đồng, tài chính và tỷ lệ lợi nhuận.