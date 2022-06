Kỳ án ông Võ Tê bị oan sai: Công an Bình Thuận từng báo cáo gì cho Bộ Công an?

Báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (số 1103), do Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Vũ Xuân Tiếu ký, gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an, cho biết ngày 31.5.2019, anh Đỗ Thanh An, trú thị trấn Diêu Trì. H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định có đơn tố cáo thủ phạm vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 31.7.1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận). Bị hại trong vụ án này là bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954 và là mẹ ruột của anh An.

Qua nghiên cứu lại hồ sơ nội dung vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận xác định nội dung tin báo tố giác tội phạm như sau: Vào khoảng 16 giờ 20 ngày 31.7.1980, bà Phan Thị Khanh đi từ nhà vào rẫy (cách nhà chừng 3 km) để thu hoạch bắp. Đến 19 giờ cùng ngày, người nhà không thấy bà Khanh về nên tổ chức đi tìm thì phát hiện bà đã chết gần rẫy. Vị trí bà Khanh chết nằm cách QL1 chỉ 7 m. Thông tin vụ án sau đó được báo về Phòng Cảnh sát hình sự PC14 thuộc Ty Công an Thuận Hải (nay là PC02 Công an Bình Thuận).

Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án

Kết quả khám nghiệm hiện trường trong điều kiện ánh sáng tốt, nhưng hiện trường bị ảnh hưởng vì trong đêm có mưa. Nơi trung tâm hiện trường là dốc mái, cỏ mọc rậm rạp, có một lối mòn đi vào rẫy chỉ rộng chừng nửa mét. Sát lối mòn, tử thi nạn nhân nằm nghiêng, trên mình có nhiều vết thương.

Vết thương thứ nhất dài 18 cm, rộng 5 cm từ gáy lên mang tai. Vết thứ 2 dài 5 cm, cạnh vết thứ nhất chừng 1 cm. Vết thứ 3 dài 7 cm và vết thứ 4 dài chừng 5 cm trên trán nạn nhân và vết thứ 5 nằm ngay trên đầu nạn nhân.

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT lúc đó, các vết thương làm vỡ hộp sọ và đều thực hiện bằng tay phải hung thủ. Cách tử thi khoảng 2,8 m có một nón lá bị dính máu, nón lá bị thủng 4 vết. Bên cạnh nón có cây đòn gánh và một cây rựa dài 66 cm, lưỡi rựa bề mặt 0,6 cm. Ngoài ra, hiện trường không có dân cư sinh sống. Cơ quan CSĐT thu giữ tang vật vụ án là một cây rựa, một nón lá và một đòn gánh, có chụp lại hình ảnh hiện trường.

Theo lời khai báo của gia đình, khi đi thu hoạch bắp trong rẫy, bà Khanh có đem theo 1,6 lượng vàng, gồm 1 chiếc lắc, 1 đôi khoen tai, 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc còng (vòng tay) đựng tất cả trong túi vải và buộc vào thắt lưng.

Căn cứ vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dấu vết nghi là máu trên người ông Võ Tê và chứng cứ thu thập được, ngày 1.8.1980, Công an H.Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Võ Tê để điều tra về hành vi “giết người, cướp của” căn cứ vào điều 5, điều 8- Sắc lệnh số 03, ngày 15.3.1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam.

Quá trình điều tra, ông Võ Tê khai báo, thời điểm lúc 16 giờ ngày 31.7.1980, thời điểm xảy ra vụ án, ông đang ở nhà buộc (cột) cần câu để đi câu cá.

Lúc này 2 con ông là Võ Ngọc (13 tuổi) và Võ Cường (8 tuổi) đi đào trùn (giun) để chuẩn bị đi câu. Trong nhà ông Võ Tê lúc này có vợ là Phan Thị Tám và 3 đứa con nhỏ.

Trong lúc ngồi buộc lưỡi câu, ông Võ Tê thấy bà Phan Thị Khanh gánh đôi giỏ sắt đi ngang qua nên hỏi : “Chiều nay mày không đi hợp tác xã mà đi làm gì đó?”. Lúc này bà Khanh vừa đi vừa trả lời “Con xin phép nghỉ buổi chiều nên đi bẻ bắp đây”.





Đến 17 giờ cùng ngày (31.7.1980), cha con ông Võ Tê đi câu cá. Trên đường đi, ông Tê gặp Lê Tấn Giang (cùng xóm), gặp bà Kỳ tại rẫy bắp đứng lại nói chuyện.

Sau đó, ông đi ra sông câu cá khoảng hơn 1 tiếng thì về. Đến 19 giờ cùng ngày, ông Tê bảo con nướng cá rồi nhậu.

Cùng lúc đó, ông Bồi ở cùng xóm chạy vào nhà ông Võ Tê nói: “Chú ơi ra gấp, chị Khanh bị trúng gió”. Ông Võ Tê cùng với các ông Hùng, Thanh (cùng xóm) đến nơi bà Khanh nằm thì ông Thanh la lên: “Chú ơi, nó chém rồi, máu không”.

Lúc này Thanh nhặt lấy cây rựa dính đầy máu đưa cho ông Tê, ông cầm xem xong rồi đưa cây rựa lại cho Thanh. Cùng lúc này bà Hồng (cùng xóm) ôm chị Khanh khóc, nên tay có dính máu từ người bà Khanh.

Trong lúc ông Tê đến kiểm tra nạn nhân thì tay của ông Tê có đụng ống quần của bà Hồng, nên cũng dính máu (là máu của nạn nhân dính vào người bà Hồng).

Thay đổi lời khai

Tuy nhiên, đến ngày 16.8.1980 ông Võ Tê lại khai nhận tội là 18 giờ ông đi câu cá, rồi trên đường về thì vào thẳng theo đường đi lên rẫy mía của ông, gần rẫy bắp của bà Khanh. Mục đích là để rình kẻ trộm mía. Trên đường đi, ông thấy bà Khanh gánh bắp ra gần đường quốc lộ, ông có hỏi bà Khanh: “bẻ bắp hết rồi hả Khanh ?”. Bà Khanh cười rồi trả lời “gần hết rồi”. Lúc này ông Võ Tê dùng tay sờ vào người bà Khanh, bà Khanh gạt tay ông Tê ra và nói “ông này chơi kỳ vậy”. Vừa nói xong bà Khanh lấy cây đòn gánh đánh ông Võ Tê 3 cái. Ông Tê lấy tay đỡ, sau đó cầm rựa dùng 2 tay ném mạnh vào đầu bà Khánh rồi cầm cần câu đi về nhà.

Sau khi ông Võ Tê nhận tội, ngày 9.9.1980, Công an H.Hàm Tân ra quyết định di lý nghi phạm đến Phòng cảnh sát hình sự Ty Công an Thuận Hải để điều tra.

Quá trình điều tra tại đây, ông Võ Tê lại phủ nhận lời khai này, mà lại khai như lời khai lúc ban đầu.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ điều tra, Cơ quan CSĐT Ty Công an Thuận Hải không đủ cơ sở để buộc tội ông Võ Tê về tội “giết người, cướp tài sản”, nên ngày 30.12.1980, Phòng Cảnh sát hình sự Ty Công an Thuận Hải đã ra lệnh tha số 05 (lúc này ông Võ Tê đã bị tạm giam 5 tháng). Toàn bộ tình tiết này đã được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận báo cáo lên C01 Bộ Công an.