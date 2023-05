Kỳ Duyên thừa nhận mâu thuẫn với Minh Triệu khi tham gia 'The Face Vietnam'

Kỳ Duyên - Minh Triệu bỏ qua những tranh cãi để cùng hướng dẫn các thí sinh BTC

Kỳ Duyên - Minh Triệu xuất hiện với trang phục đồng điệu tại sự kiện ra mắt The Face Vietnam 2023. Được biết cả hai sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên cùng với người mẫu Anh Thư và Vũ Thu Phương. Chương trình thực tế này dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 4.6 trên VTV9.

Kỳ Duyên thừa nhận trong quá trình ghi hình, cô và Minh Triệu không tránh khỏi bất đồng. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ: “Đây là chương trình mà mọi người làm việc rất căng thẳng. Thậm chí có khi phải quay 3 ngày liền. Trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên hai huấn luyện viên sẽ có mâu thuẫn. May mắn là cả hai có mục tiêu chung dành cho thí sinh, cho chương trình nên đến bây giờ vẫn đoàn kết”.

Minh Triệu nói khi nhận lời mời ngồi ghế đôi tại chương trình, cô và Kỳ Duyên đã ngồi lại nói chuyện để thống nhất cách làm việc thay vì cách đối đầu với những huấn luyện viên khác. "Chúng tôi thân nhau quá, hiểu nhau quá nhưng khi vào việc thì ai cũng có cái tôi và có chính kiến riêng. Nếu không thống nhất được mục tiêu để làm kim chỉ nam thì sẽ dẫn đến tình trạng "banh team"", Minh Triệu cho hay.

Anh Thư áp lực, sụt cân trong quá trình quay hình The Face Vietnam 2023 BTC

Trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng, Anh Thư thừa nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2023 khiến cô gặp không ít áp lực. Nữ diễn viên tiết lộ không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ để quay lại với công việc điêu khắc chân mày. Thậm chí, chỉ sau nửa tháng ghi hình show thực tế này, cô xuống khoảng 4kg vì ngủ ít và áp lực.

“Nhiều lúc tôi thấy vai trò này quá sức so với tôi. Một huấn luyện viên không chỉ đào tạo kỹ năng về tạo dáng, catwalk… mà còn phải làm nhiều vai trò khác. Nhiều khi tôi cảm thấy áp lực nhưng cuối cùng mọi thứ đã xong. Đây là hành trình cả đời tôi không bao giờ quên", sao phim Những cô gái chân dài bộc bạch.

Bà Trang Lê phản hồi về việc The Face Vietnam bị so sánh với show thực tế có Hương Giang tham gia BTC

Nhận được câu hỏi về việc The Face Vietnam bị so sánh với The New Mentor (chương trình có sự góp mặt của dàn huấn luyện viên gồm Hương Giang, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà), bà Trang Lê, đại diện ban tổ chức phản hồi: "Những ngày qua, ê kíp chúng tôi rất bận cho việc ghi hình và sau đó là chuẩn bị cho buổi ra mắt chương trình. Vì vậy, tôi không biết trên thị trường có chương trình nào đang diễn ra".

Theo bà Trang Lê, tại Việt Nam nếu có sự đối đầu là giữa Vietnam's Next Top Model và The Face Vietnam. "Chúng tôi đều đã sản xuất những chương trình đó. Vì vậy đối với chúng tôi, ở Việt Nam không có đối thủ", bà Trang Lê khẳng định.