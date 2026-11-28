Khi chủ ra lệnh quỳ xuống, con trâu ngoan ngoãn gập hai chân trước xuống giống với tư thế quỳ. Để làm được việc này, lão nông ở Quảng Trị đã kiên trì dạy dỗ, tập tành cho con vật của mình.

Kỳ lạ chú trâu Quảng Trị biết quỳ gối, cúi đầu, chủ bảo gì làm nấy

Một con trâu ở Quảng Trị khiến nhiều người thích thú khi có thể nghe hiệu lệnh của chủ, ngoan ngoãn gập hai chân trước, cúi đầu xuống như đang thực hiện động tác chào. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được một người dân đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, con trâu này hiện thuộc sở hữu của ông Trần Văn Át (65 tuổi, ở thôn Cam Sơn, xã Cam Lộ, Quảng Trị). Con trâu là giống đực, hơn 5 tuổi và đang là người bạn đồng hành trên những thửa ruộng với ông Át suốt 2 năm qua. Từ ngày đưa về chăm sóc, ông Át làm quen rồi trong quá trình lao động cũng ra hiệu để cho trâu quen với giọng nói, cách điều khiển của mình. Qua một thời gian, cả hai có được sự gần gũi và con trâu cũng hiểu được những hiệu lệnh mà ông Át thường xuyên chỉ dạy.

Ông Át xem con trâu như một người bạn, một thành viên trong gia đình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đây gia đình ông Át cũng từng nuôi nhiều con trâu khác nhưng con trâu này đặc biệt nhanh nhạy trong việc tiếp thu hiệu lệnh. Ban đầu, ông chỉ dạy những động tác đơn giản như tiến tới, rẽ trái, rẽ phải. Chẳng ngờ, con vật lại nhanh chóng hiểu ý chủ.

Khi đã quen với những hiệu lệnh cơ bản, ông Át tiếp tục tập cho trâu những động tác khó hơn, trong đó có quỳ xuống, chống hai khuỷu chân trước rồi bò về phía trước. Khi được yêu cầu đứng lên hoặc đứng yên, con trâu cũng thực hiện theo.

Với ông Át, con trâu không đơn thuần là vật nuôi phục vụ việc đồng áng, sau những giờ cần mẫn trên ruộng đồng, giờ đây, con vật còn biết quỳ, biết cúi đầu theo hiệu lệnh, ông không có ý định bán nó mà muốn nó trở thành một người bạn thân thiết với cả gia đình.