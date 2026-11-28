Nếu ở kỳ đầu tiên, những con hẻm nhỏ, ly cà phê sáng và dòng xe hối hả là cách Tổng lãnh sự Malaysia - ông Firdauz Bin Othman, cảm nhận nhịp sống đặc trưng của TP.HCM, thì hành trình tiếp theo trong kỳ 2 lại mở ra từ những hương vị quen thuộc, nơi ký ức quê nhà hòa quyện cùng ẩm thực bản địa qua những món ăn gắn bó với ông suốt nhiệm kỳ.

3 năm gắn bó với TP.HCM qua góc nhìn đời thường của Tổng lãnh sự Malaysia

Với ông Firdauz Bin Othman, mỗi bữa ăn không chỉ để tìm lại hương vị thân quen ở quê hương hay khám phá món ngon ở TP.HCM, mà còn là cách để ông cảm nhận chiều sâu văn hóa và đời sống nơi ông gắn bó. Bởi muốn hiểu một đất nước, đôi khi có thể bắt đầu từ bàn ăn.

Và bàn ăn đầu tiên mà ông Firdauz Bin Othman giới thiệu với chúng tôi là Kopitiam Kita, nằm trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, một góc quán mang đậm phong vị truyền thống của Malaysia ngay giữa khu phố trung tâm sầm uất của TP.HCM.

Quán Kopitiam Kita nằm trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM chuyên phục vụ món ăn đậm vị truyền thống của Malaysia

ẢNH: VÕ HIẾU

Rời bàn ăn mang hương vị Malaysia, vị Tổng lãnh sự tiếp tục dẫn chúng tôi tìm đến một góc ẩm thực rất riêng giữa lòng TP.HCM.

Ngay bên cạnh thánh đường Hồi giáo Al Rahim, quán phở chuẩn Halal bình dị này đã trở thành thói quen của ông sau mỗi buổi lễ thứ Sáu, nơi hương vị phở truyền thống của người Việt được giữ trọn nét nguyên bản nhưng được điều chỉnh tinh tế để hài hòa với văn hóa ẩm thực Hồi giáo.

Quán phở chuẩn Halal, nơi hương vị phở truyền thống của người Việt được nấu theo chuẩn phong cách ẩm thực Hồi giáo ẢNH: VÕ HIẾU

Không cần những buổi tiệc ngoại giao cầu kỳ, sự gắn kết giữa hai nền văn hóa đôi khi hiện lên rõ nét nhất qua một bữa sáng đậm vị Malaysia hay tô phở nóng hổi được nấu theo đúng quy chuẩn của người Hồi giáo. Từ những góc quán quen thuộc, ông Firdauz Bin Othman đã chạm vào nhịp sống thật của TP.HCM, cảm nhận trọn vẹn sự cởi mở và thân tình của con người nơi đây.

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Việt Nam ẢNH: VÕ HIẾU

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Dư vị khó quên trước ngày rời nhiệm sở

Khi hành trình công tác tại Việt Nam dần đi đến những ngày cuối, hương vị của những bữa ăn bình dị vẫn sẽ theo chân vị Tổng lãnh sự trên chặng đường trở về. Đó không chỉ là ký ức đẹp về một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, mà còn là sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.