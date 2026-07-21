7 giờ sáng. Trên vỉa hè trước cổng số 6 Bệnh viện Chợ Rẫy (phường Chợ Lớn, TP.HCM), hàng chục túi ni lông, hộp cơm, chai nước, thậm chí là những viên gạch... được xếp ngay ngắn thành một hàng dài. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đó là những vật dụng bị bỏ quên. Nhưng với những bệnh nhân và người nuôi bệnh nghèo, mỗi chiếc túi ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: Đó là cách họ giữ chỗ cho một suất cơm từ thiện.

Kỳ lạ ‘văn hóa xếp hàng’ bằng túi ni lông trước cổng bệnh viện

Một suất cơm tưởng chừng bình thường, nhưng lại là bữa ăn giúp họ tiết kiệm từng chục nghìn đồng giữa những ngày điều trị kéo dài. Có người tranh thủ ra từ lúc trời còn tờ mờ sáng để đặt hộp cơm rồi vội vã quay lại bệnh phòng. Bởi phía sau họ, còn là những lần đóng viện phí, chờ kết quả xét nghiệm, chuyển khoa, chăm sóc người thân… Không phải ai cũng có thời gian ngồi chờ đến giờ phát. Những chiếc túi ni lông vô tri vì thế trở thành cách xếp hàng đặc biệt - một "văn hóa xếp hàng" được hình thành từ sự tự giác và hoàn cảnh trớ trêu của bệnh tật.