Kỷ luật cán bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh bình luận phân biệt địa phương

Ngày 13.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Trần Danh Trung, cán bộ Phòng Thanh tra của sở này, vừa bị đơn vị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do có hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương".

Trước đó, ông Trung bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 12.3, Hội đồng kỷ luật của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã họp để đưa ra mức kỷ luật đối với cán bộ vi phạm hành chính.

Tại cuộc họp, ông Trung thừa nhận hành vi của mình là phản cảm, khiếm nhã nên tự xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm.

"Căn cứ vào quy định hiện hành, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất kỷ luật ông Trung bằng hình thức khiển trách", lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.3, ông Trung bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương".

Công an xác định, ngày 6.3, ông Trung vào mạng xã hội TikTok và thấy tài khoản "Hieu Vu Trung" đăng tải bài viết liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có nhiều bình luận so sánh về sự phát triển, điều kiện kinh tế xã hội giữa các địa phương.

Trong lúc tranh luận, ông Trung đã bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương", gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.