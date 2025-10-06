Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỷ luật và cam kết

Phạm Thái Sơn
Phạm Thái Sơn
Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM
06/10/2025 03:49 GMT+7

Trong thời gian qua, quy mô đào tạo của các trường ĐH không ngừng tăng lên do các điều kiện đảm bảo cho việc dạy học được đầu tư mạnh mẽ. Chính vì thế, hằng năm, đầu vào tuyển sinh có trường lên tới cả chục ngàn chỉ tiêu. Tuy nhiên, đầu ra, là sinh viên tốt nghiệp, cũng 'rơi rụng' không ít.

Có thể thấy, tỷ lệ sinh viên (SV) tốt nghiệp đúng hạn đa phần rất thấp. Có trường cứ 100 SV thì chỉ 37 - 38 em tốt nghiệp đúng hạn, cao hơn thì khoảng 40 - 60 em. Rất ít trường có tỷ lệ trên 80%.

Theo quy định, thời gian tối đa để SV hoàn thành khóa học không vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH. Nếu chương trình đào tạo là 4 năm thì SV được tối đa 8 năm để hoàn thành. Vậy nhưng sau 6 năm, tỷ lệ tốt nghiệp nhiều trường vẫn chỉ từ 60 - 80%, có trường chỉ 40 - 50%. Thậm chí sau thời gian tối đa là 8 năm, có nhiều em vẫn không thể tốt nghiệp.

Việc thiếu kỹ năng quản lý thời gian, lên kế hoạch học tập và nghỉ ngơi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. SV còn tư duy đối phó trong học tập, học để qua môn chứ không học để hiểu. Lười tích lũy tín chỉ sớm, đến năm cuối mới "chạy nước rút" và mất định hướng, không biết mình đang học vì điều gì.

Kế đến là môi trường học tập và sự hỗ trợ của nhà trường. Một số chương trình đào tạo nặng lý thuyết, ít thực hành và thiếu linh hoạt trong công tác sắp xếp môn học. Việc thiếu tư vấn học tập cá nhân hóa cho SV yếu hoặc chậm tiến độ, tinh thần tự học của SV còn chưa cao… cũng là các nguyên nhân.

Nguyên nhân cũng đến từ các yếu tố bên ngoài như áp lực tài chính khiến SV phải làm thêm nhiều; cám dỗ của mạng xã hội hay không có cân đối giữa học, làm thêm, sống và yêu…

Để nâng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, giải pháp không chỉ nằm ở điểm số mà ở xây dựng lộ trình phát triển bản thân thực tế hơn nữa.

Nhà trường cần thiết kế chương trình học linh hoạt hơn, cho phép đăng ký học sớm, học vượt, hoặc học trực tuyến song song… Tăng cường cố vấn học tập và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cho SV có nguy cơ chậm tiến độ. Kế đến là tạo văn hóa học đường, khuyến khích SV chủ động, chia sẻ và hỗ trợ nhau.

Đối với SV, cần thực hiện những việc sau: Thứ nhất, xây dựng lộ trình học tập cá nhân ngay từ năm nhất. Thứ hai, xác định học kỳ nào nên học bao nhiêu tín chỉ, môn nào nên học sớm. Thứ ba, lên kế hoạch học, làm thêm và chơi cho rõ ràng. Thứ tư, tìm người cố vấn hoặc bạn học đồng hành, một người hiểu biết hoặc một nhóm học tập tốt có thể kéo bạn đi rất xa. Kế đến, chủ động học hỏi thêm kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp. Khi hiểu mình đang học để phục vụ mục tiêu nào, SV sẽ ít chệch hướng hơn.

Đừng để 4 năm đại học trôi qua trong mơ hồ. Hãy nhớ năm nhất là năm định hướng để học cách học, cách sống, cách làm việc theo nhóm. Năm hai là năm thử nghiệm, cần tham gia CLB, làm thêm, đi thực tế... nhưng đừng lơ là việc học. Năm ba là năm tăng tốc để xây dựng năng lực chuyên môn, bắt đầu định hình con đường nghề nghiệp. Năm tư là bứt phá, chuẩn bị đồ án, luận văn, hồ sơ việc làm, kỹ năng phỏng vấn…

Đại học không phải đường đua ngắn mà là hành trình dài đòi hỏi kỷ luật và niềm tin. Tốt nghiệp đúng hạn không chỉ có được tấm bằng mà còn là việc bạn giữ được cam kết với chính mình.

Mối nguy từ 'rác mạng'

Mối nguy từ 'rác mạng'

Giữa muôn vàn nội dung trên internet nói chung, các mạng xã hội nói riêng, thì các video ngắn có nội dung nhảm nhí lẫn dung tục đầy phi lý thời gian qua nổi lên rất nhiều, nhằm mục đích 'cày view', 'cày like' nhằm thu lợi. Nội dung thì hầu hết không hề quá lời khi bị xem là 'rác', 'xúc phạm IQ người xem'...

