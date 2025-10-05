Sinh viên chuyển giao phần mềm hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 4.10, Hội Sinh viên VN TP.HCM tổ chức phát động Tuần lễ "Sinh viên TP.HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp".

Đăng ký kết hôn chỉ bằng vài cú chạm màn hình

Tại buổi lễ phát động, Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã chuyển giao công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công P.Sài Gòn.

Hệ thống ứng dụng AI của sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân và cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công P.Sài Gòn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phạm Thị Gia Mỹ, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết khi nhận "đặt hàng" của P.Sài Gòn với mong muốn có hệ thống đơn giản hơn để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, nhất là những người không rành về công nghệ vẫn có thể thao tác được, Hội Sinh viên trường đã triển khai cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin thực hiện.

Trong vòng 2 tuần, hệ thống ứng dụng AI đã được chuyển giao cho phường. Gia Mỹ cho biết với "trợ thủ đắc lực" này, người dân khi đến phường làm thủ tục hành chính chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản trên máy. Chẳng hạn muốn làm trích lục hộ tịch, chỉ cần nhấn vào mục trích lục hộ tịch trên giao diện và ngay lập tức hệ thống sẽ hướng dẫn các bước một cách chi tiết. Với người lớn tuổi sẽ có tính năng tăng cỡ chữ để dễ nhìn, hoặc khi nhấn vào mục hỗ trợ sẽ có 2 phương án lựa chọn: nhập câu hỏi và chatbot AI sẽ trả lời mọi thắc mắc, hoặc trong trường hợp không rành về các thao tác, người dân có thể dùng giọng nói để yêu cầu.

"Với ứng dụng này, những người dân không rành công nghệ và người yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu, dự kiến trong tuần sau Hội Sinh viên của trường sẽ đưa hệ thống vào hoạt động tại tất cả các phường và được cải tiến với đầy đủ thông tin hơn", Gia Mỹ chia sẻ.

Huyền Thương, ngụ P.Sài Gòn, làm thủ tục đăng ký kết hôn chỉ bằng vài cú chạm màn hình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chị Trần Thị Thùy Linh, chuyên viên Trung tâm dịch vụ hành chính công P.Sài Gòn, cho biết đặc thù của phường nằm ở vị trí trung tâm nên số lượng doanh nghiệp và người dân đến làm hồ sơ rất lớn. "Áp lực đó sẽ dẫn đến việc quá tải cho cán bộ, công chức, khi tiếp nhận một lượng hồ sơ quá nhiều sẽ không thể hướng dẫn chi tiết cho người dân được, việc đó gây ra những khó khăn nhất định cho cán bộ, công chức. Chính vì vậy, có đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ và chuyển giao phần mềm thì bên mình cảm thấy rất may mắn, giúp giảm tải được áp lực cho cán bộ khi tiếp dân", chị Linh chia sẻ.

Ngoài ra, theo chị Linh, việc hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân. Từ đó, người dân sẽ quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, đỡ tốn công đi lại nhiều lần đến phường làm thủ tục.

Đến phường để đăng ký kết hôn, sau khi được trải nghiệm làm thủ tục trên máy, Trần Lưu Huyền Thương (23 tuổi), ngụ P.Sài Gòn, chia sẻ: "Mình cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với việc làm giấy tờ, thủ tục theo kiểu truyền thống. Có ứng dụng này giúp mình làm nhanh hơn rất nhiều, thao tác cũng rất dễ và đơn giản, đỡ tốn công chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần. Tụi mình đăng ký kết hôn chỉ cần thao tác vài bước trên máy: nhập địa chỉ của 2 bên và các thông tin, sau đó nộp kết quả lại cho cán bộ phường là xong". Thương cũng cho biết với ứng dụng này thì người lớn tuổi vẫn sẽ rất dễ dàng sử dụng.

Học trong dân, làm vì dân

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, cho biết tuần lễ cao điểm "Sinh viên TP.HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp" diễn ra từ ngày 5 - 11.10.

"Đây là tuần lễ cao điểm để khởi động và tập trung cho các chuỗi hoạt động hỗ trợ chính quyền 2 cấp; sau tuần lễ này Đoàn - Hội các trường cũng sẽ tiếp tục duy trì, làm phong phú hơn các nội dung để đến cuối năm 2025 - 2026 chúng ta sẽ có những mô hình, giải pháp của sinh viên thành phố trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp", anh Khoa nhấn mạnh.

Đợt này, Đoàn - Hội Sinh viên các trường xác lập nội dung, triển khai ký kết phối hợp, vận hành các đội hình viên tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại các phường, xã, đặc khu.

Tuần lễ cao điểm "Sinh viên TP.HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp" diễn ra từ ngày 5 - 11.10 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Khoa cho biết tuyến hoạt động này trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên VN, Hội Sinh viên VN TP.HCM đã triển khai và rất hiệu quả, được người dân và chính quyền các cấp đánh giá cao trong việc hỗ trợ các trung tâm hành chính công. Bước vào năm học mới, để sinh viên có thể vừa duy trì đội hình tình nguyện hỗ trợ các trung tâm hành chính công nhưng đồng thời đảm bảo lịch học tập, Đoàn - Hội Sinh viên các trường sẽ triển khai các đội hình tùy theo quy mô và lịch học để hỗ trợ thiết thực cho từng địa phương.

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ các địa phương trong khai thác hiệu quả công cụ nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số, tham gia nhập liệu, số hóa hồ sơ.

Một tuyến hoạt động rất quan trọng là phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên, khuyến khích vận dụng các ngành, lĩnh vực, chuyên môn được đào tạo cũng như các nghiên cứu khoa học trong sinh viên để hiến kế, đề xuất các giải pháp về chuyển giao công nghệ, quản trị và vận hành tại địa phương…

Đại diện cho các đội hình sinh viên tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, Lê Quang Thạch Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, bày tỏ: "Thông qua những hoạt động này, chúng mình không chỉ mang kiến thức đã học vào thực tiễn, mà còn được rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong công vụ, tinh thần trách nhiệm với xã hội. Đây cũng chính là cơ hội để mỗi sinh viên được "học trong dân, làm vì dân", từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình".