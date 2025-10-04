Thêm những phần tài trợ ý nghĩa cho sinh viên khó khăn

Cảm thông, thấu hiểu và mong muốn cùng đồng hành, Công ty cổ phần Thế giới di động đã ký kết với Báo Thanh Niên để tài trợ thêm những phần học bổng giúp các em vững hành trang vào giảng đường.

Sáng 3.10, Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Thế giới di động ký kết phối hợp triển khai chương trình "Tài trợ học bổng sinh viên năm 2025" nhằm hỗ trợ và động viên tinh thần học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những em chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Thế giới di động ký kết phối hợp triển khai chương trình “Tài trợ học bổng sinh viên năm 2025” ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối tượng nhận học bổng là 14 sinh viên thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trúng tuyển đại học năm 2025 và là nhân vật trong loạt bài viết "Nghị lực mùa thi" trên Báo Thanh Niên; 27 sinh viên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên trúng tuyển đại học năm 2025.

Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền tài trợ này cho các học sinh sớm nhất, để giúp các em có thêm động lực trong học tập, rèn luyện. Chúng tôi tin rằng nghĩa cử cao đẹp của quý công ty sẽ trở thành ký ức khó quên, thành hành trang ấm áp để các em vững bước vào đời. Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Hành trang ấm áp để vững bước vào đời

Tại lễ ký kết, ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc phát triển kinh doanh, Công ty cổ phần Thế giới di động, cho biết năm nào công ty cũng có quỹ học bổng tài trợ cho thủ khoa, tân sinh viên khó khăn. Khi biết đến hoàn cảnh của các tân sinh viên thông qua những bài viết đăng trên Báo Thanh Niên, công ty muốn phối hợp để thông qua báo gửi những phần hỗ trợ đến các em.

Ông Tuyên cảm ơn Báo Thanh Niên là cánh tay nối dài giúp công ty đồng hành cùng các em có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù số tiền tài trợ không quá lớn nhưng là những đóng góp để động viên và tiếp thêm tinh thần cho các em vươn lên. Đồng thời, ông Tuyên hy vọng qua chương trình này, giữa Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Thế giới di động sẽ có thêm những sự hợp tác mới trong tương lai, cùng phối hợp thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn.

Đại diện Công ty cổ phần Thế giới di động ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm và đồng hành quý báu của Công ty cổ phần Thế giới di động, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, gửi lời cảm ơn trân trọng và kỳ vọng: "Sự hợp tác hôm nay sẽ là nền tảng để chúng ta tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong thời gian tới, cùng chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn".

Tại lễ ký kết, nhà báo Hải Thành cũng thông tin chỉ còn vài tháng nữa, Báo Thanh Niên sẽ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên. Ngay từ những năm đầu tiên, Ban Biên tập đã xác định hoạt động thiện nguyện là trách nhiệm bắt buộc của tờ báo đối với cộng đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Trải qua nhiều năm, Báo Thanh Niên đã trở thành cầu nối tin cậy và hữu hiệu, tạo điều kiện để bạn đọc mở rộng vòng tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho người yếu thế. Trong những năm gần đây, Báo Thanh Niên tiếp tục triển khai 2 chương trình đang nhận được sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc và hưởng ứng nhiệt tình từ bạn đọc, đó là học bổng "Nghị lực mùa thi" và Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Đây là những chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, có khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong số này có các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Thế giới di động ký kết phối hợp triển khai chương trình “Tài trợ học bổng sinh viên năm 2025” ẢNH: NHẬT THỊNH

"Hôm nay với sự đồng hành của Công ty cổ phần Thế giới di động, tinh thần nhân văn của chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp, để chúng ta cùng viết thêm nhiều câu chuyện đẹp về nghĩa đồng bào và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền tài trợ này cho các học sinh sớm nhất, để giúp các em có thêm động lực trong học tập, rèn luyện. Chúng tôi tin rằng nghĩa cử cao đẹp của quý công ty sẽ trở thành ký ức khó quên, thành hành trang ấm áp để các em vững bước vào đời", nhà báo Hải Thành chia sẻ.

"Nghị lực mùa thi" - 8 năm gieo hạt yêu thương, nâng bước ước mơ

8 năm trước, Báo Thanh Niên khởi xướng một hành trình đặc biệt mang tên "Nghị lực mùa thi". Hành trình ấy không chỉ đơn giản là trao những suất học bổng cho học sinh nghèo, mà còn là sự tiếp sức, là niềm tin, là ngọn lửa thắp sáng biết bao trái tim bạn trẻ đang chông chênh trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Sau 8 năm, chương trình đã trở thành một điểm hẹn của lòng nhân ái, nơi những câu chuyện vượt khó lay động lòng người được kể lại, nơi ước mơ đi học của hàng trăm thí sinh nghèo được chắp cánh.

"Có em nào sẽ phải bỏ thi vì nghèo?", "Có bạn trẻ nào sẽ từ bỏ giấc mơ đại học chỉ vì gia cảnh quá khó khăn?" - những câu hỏi ấy đã thôi thúc Báo Thanh Niên bắt tay khởi động học bổng "Nghị lực mùa thi".

Ngay từ mùa đầu tiên, chương trình đã tạo nên sự xúc động mạnh mẽ. Mỗi suất học bổng, dù không quá lớn, nhưng trong hoàn cảnh cấp bách đã trở thành chiếc vé nghĩa tình đưa nhiều em học sinh đến được phòng thi, được ngồi lại trong giảng đường thay vì phải sớm dừng bước để mưu sinh.

Trong 8 năm, chương trình đã trao hàng trăm suất học bổng với tổng giá trị hơn 14 tỉ đồng, đến tận tay các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều khiến "Nghị lực mùa thi" khác biệt, không chỉ là con số, mà chính là những câu chuyện phía sau mỗi suất học bổng.

Đó là hình ảnh cậu học trò với gương mặt hốc hác, thân hình gầy gò vì thiếu ăn. Không thịt, không cá, bữa ăn sang nhất của Nguyễn Hùng Mạnh (học sinh Trường THPT Tây Thạnh, TP.HCM) là rau luộc, nhưng nhiều hôm không có tiền, rau hay trứng em cũng phải xin của hàng xóm hoặc ăn mì gói. Trong căn phòng trọ một thân một mình ngày đó, Nguyễn Hùng Mạnh nuôi ước mơ vào giảng đường đại học, nhưng nỗi sợ đứt gánh giữa đường luôn bủa vây lấy em. Thông qua bài viết trên Báo Thanh Niên, Mạnh đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 5 tỉ đồng.

Hình ảnh nữ sinh Hồ Huỳnh Nhi ở TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ (cũ), TP.HCM, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học nhưng ngoài ý chí và nghị lực cô học trò khốn cùng này không có gì trong tay. Không còn cha, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, em như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ngày nhận học bổng, Nhi bật khóc nức nở, chia sẻ rằng Báo Thanh Niên đã trao cho em cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Nhi đã nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc là hơn 2 tỉ đồng, cùng suất học bổng học đại học miễn phí.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương khác - các học sinh đã vượt qua cảnh nghèo khó, bệnh tật, mất mát để bước vào kỳ thi với ánh mắt sáng ngời niềm tin. Sau này, nhiều em đã trở thành sinh viên của những trường đại học lớn, tiếp tục học tập và trưởng thành.

8 năm qua, "Nghị lực mùa thi" đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một chương trình học bổng thông thường và trở thành nơi hội tụ tình thương và trách nhiệm xã hội. Hàng ngàn bạn đọc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhà trường đã cùng chung tay, cùng góp sức để mỗi mùa thi lại thêm phần ấm áp.

Trong những năm đại dịch Covid-19, khi nhiều gia đình lâm cảnh khốn khó, chương trình còn như một "phao cứu sinh" kịp thời, giúp các em không bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Đằng sau mỗi suất học bổng là một lời nhắn nhủ: "Hãy vững tin, bạn không đơn độc trên con đường đi tìm tri thức".

Trong chặng đường sắp tới, "Nghị lực mùa thi" sẽ tiếp tục được mở rộng cả về giá trị lẫn hình thức. Không chỉ trao học bổng, chương trình sẽ đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như: kêu gọi Đoàn - Hội Sinh viên các trường đồng hành giúp đỡ các em trong học tập, trau dồi kỹ năng, ngoại ngữ… trong suốt quãng đường đại học, tạo nên một mạng lưới kết nối bền chặt giữa những người từng nhận - trao và sau này sẽ lại trao học bổng cho người khác.