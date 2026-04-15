Đời sống Cộng đồng

Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong mang mô hình giáo dục 'Ươm mầm hiền tài' đến CH Séc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/04/2026 05:30 GMT+7

Mô hình giáo dục Ươm mầm hiền tài (HITA) của kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong được triển khai tại Praha (CH Séc), hướng đến cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Tối 12.4 tại Praha, Trung tâm Ươm mầm hiền tài (HITA) tại CH Séc chính thức ra mắt, trở thành "trạm khởi nguồn" cho dự án phát triển cộng đồng của kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Lễ ra mắt Trung tâm HITA tại CH Séc

Tham dự buổi lễ có ông Giang Thành - Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và CH Séc; ông Huỳnh Tấn Bình - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, cùng đại diện các Hội đoàn cấp cao, cùng sự góp mặt  của 2 nhà đồng sáng lập HITA đến từ Việt Nam là kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong - Phó chủ tịch hội đồng thể thao trí tuệ thế giới (WMSC), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực và chuyên gia tâm lý - giáo dục Đàm Đức Anh - cố vấn cấp cao Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực.

"Cộng đồng người Việt ở CH Séc là một tập thể đoàn kết"

Được biết, HITA (Hiền - Tài) là cộng đồng giáo dục tiên phong, lấy sự yêu thương làm gốc rễ, tập trung phát triển con người toàn diện thông qua 5 đức tính: Đạo đức, trí tuệ, nghị lực, sinh tồn và kết nối. Bằng sự kết hợp giữa các phương pháp học tập thông minh chuẩn quốc tế và nền tảng đạo đức truyền thống Việt Nam, HITA giúp học sinh giải phóng áp lực học tập, rèn luyện nhân cách để trở thành những cá nhân có ích cho xã hội.

Lý giải lý do chọn Praha làm ngọn hải đăng đầu tiên cho hành trình Ươm mầm hiền tài ra thế giới, kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong cho biết: "CH Séc hiện là nơi hội tụ của một cộng đồng người Việt hơn 100.000 người – một tập thể vô cùng đoàn kết, phát triển kinh tế mạnh mẽ, và trên hết, mang trong mình một khát khao to lớn về giáo dục để gìn giữ bản sắc cho thế hệ mai sau. Vì vậy HITA châu Âu ra đời, mang đến một định vị mang tính thời đại".

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong chia sẻ tại buổi lễ

Ông Đàm Đức Anh (ngồi, phải) ký kết chuyển giao chương trình HITA cho đội ngũ phát triển chương trình tại châu Âu với Giám đốc Dự án HITA tại CH Séc - Lụa Tranova

"Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, máy móc có thể tính toán nhanh hơn, nhớ giỏi hơn. Nhưng máy móc chỉ lưu trữ dữ liệu, còn con người mới lưu giữ tinh hoa. HITA trang bị cho các con một hành trang để làm chủ kiến thức toàn cầu, đồng thời nuôi dưỡng một trái tim hiếu đạo, trắc ẩn để luôn biết cội nguồn mình ở đâu. Đó mới là giá trị trường tồn của một hiền tài. Từ bước đệm vững chắc tại CH Séc, khát vọng Ươm mầm hiền tài sẵn sàng cho một hành trình lớn lao hơn, đó là lan tỏa sức mạnh của trí tuệ và tình yêu thương đến mọi gia đình người Việt trên toàn châu lục", ông Đàm Đức Anh nhấn mạnh.

