Kỳ nghỉ hạnh phúc của Taylor Swift trước chuyến lưu diễn 'The Eras Tour'

Sau khi Taylor Swift và Travis Kelce tham dự Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella 2024 vào cuối tuần qua, một nguồn tin cho People biết cặp đôi "rất hạnh phúc" khi dành thời gian bên nhau trước chặng tiếp theo của chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Cặp đôi đang tận hưởng thời gian bên nhau PEOPLE

Người trong cuộc cho biết: "Cả hai luôn hỗ trợ nhau. Họ tận hưởng những buổi hẹn hò riêng nhưng cũng đi chơi với bạn bè của mình". Taylor Swift và Travis Kelce (đều 34 tuổi) bị phát hiện đi chơi với Sabrina Carpenter, Barry Keoghan, Ice Spice và nhiều người bạn khác tại lễ hội âm nhạc ở Indio, California.

Nguồn tin cho biết thêm: "Mọi người đều yêu quý Travis. Anh ấy rất thân thiện và dễ tính".

Taylor Swift sẽ trở lại chuyến lưu diễn The Eras Tour vào tháng 5 tới PEOPLE

Taylor Swift và Kelce rất vui khi được tham dự lễ hội Coachella cùng nhau, nơi họ xem màn trình diễn của Bleachers, Ice Spice, Dom Dolla và nhiều nghệ sĩ khác. Tại sự kiện, không ít người nhìn thấy Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce đã hôn nhau. Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce cũng gây chú ý với khoảnh khắc nhấc bổng người yêu trước đông người.

Chủ nhân ca khúc All Too Well tạm dừng chuyến lưu diễn The Eras Tour sau chuỗi các buổi diễn ở Úc và châu Á vào tháng 3.2024. Cô sẽ đến châu Âu vào tháng 5, bắt đầu tại Paris và kết thúc tại London vào tháng 8 với tổng cộng 49 buổi biểu diễn.

Trước khi The Eras Tour bắt đầu trở lại, Taylor Swift sẽ phát hành album phòng thu mới của mình: The Tortured Poets Department vào ngày 19.4. Cô đã công bố dự án này trong bài phát biểu nhận giải Grammy 2024 cho Album nhạc pop hay nhất - Midnights - hồi tháng 2.2024.