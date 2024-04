Ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce kể chuyện tình với Taylor Swift

Travis Kelce kể lại những ngày đầu hẹn hò với Taylor Swift trong tập mới nhất podcast của anh và anh trai Jason Kelce - New Heights with Jason and Travis Kelce - phát hành ngày 10.4, Travis Kelce (34 tuổi) cho rằng anh từng không chắc mình hẹn hò được với siêu sao nhạc pop Taylor Swift (34 tuổi).

Travis Kelce và Taylor Swift lần đầu tiên dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 9.2023 PEOPLE

Sau khi Jason Kelce (36 tuổi) nói với khách mời Lil Dicky rằng podcast của họ có "rất nhiều người hâm mộ mới tên là Swifties", rapper Lil Dicky (36 tuổi) đã hỏi hai anh em về cách làm sao họ nhận được sự chú ý nhiều hơn từ mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng này.

Trong khi Jason thừa nhận "đối với tôi mọi chuyện không thay đổi nhiều lắm", Travis cho rằng "điều đó thật vui" và "đang có một cuộc sống thật tuyệt vời".

Dicky gọi mối tình lãng mạn của bộ đôi này là "điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay", và nói thêm: "Tôi nghĩ có điều gì đó khiến mọi người cảm thấy thế giới giống như chỉ xoay quanh trường trung học, nơi ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất/nhạc sĩ được yêu mến nhất đã gặp vận động viên cũng được yêu mến nhất. Và họ thực sự yêu nhau".

"Tôi không biết mình đã làm điều đó như thế nào vì cô ấy không thích thể thao", Travis chia sẻ

Ngôi sao của đội bóng Kansas City Chiefs và chủ nhân ca khúc Karma lần đầu tiên dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 9.2023, sau khi nữ danh ca tham dự một số trận đấu của Travis Kelce.

Cặp đôi thể hiện tình cảm sau trận đấu của Travis Kelce vào tháng 2.2024 PEOPLE

Khi xuất hiện trên podcast The Pat McAfee Show cùng tháng đó, Travis tiết lộ anh đã mời Taylor Swift tham dự một trong những trận đấu của anh và "ném bóng vào cô" sau khi xem Swift biểu diễn tại sân vận động Arrowhead, trong The Eras Tour vào tháng 7.2023.

Cặp đôi xác nhận mối tình lãng mạn của họ vào tháng 10.2023 khi cùng nắm tay bước ra ngoài tại bữa tiệc sau chương trình Saturday Night Live ở thành phố New York.

Kể từ đó, Travis đã hỗ trợ Taylor Swift trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô, gần đây nhất là ở Singapore vào tháng trước khi ngôi sao này biểu diễn 6 buổi tại sân vận động quốc gia Singapore.