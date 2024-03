Phim ca nhạc 'Taylor Swift: The Eras Tour' tiếp tục phá kỷ lục khi phát trực tuyến

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt trên Disney+, bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour đã trở thành phim ca nhạc được xem nhiều nhất trên nền tảng này từ trước đến nay.

Taylor Swift trong phim PEOPLE

Theo trang Deadline, bộ phim ghi lại buổi hòa nhạc của Taylor Swift (34 tuổi) đã phá kỷ lục khi có đến 4,6 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày (phát trên Disney+ vào ngày 14.3).

Cuối tuần qua, người hâm mộ ngôi sao đoạt giải Grammy dành đến 16,2 triệu giờ xem bộ phim thời lượng ba tiếng rưỡi này.

Để trở thành bộ phim ca nhạc được xem nhiều nhất trên dịch vụ phát trực tuyến, Taylor Swift: The Eras Tour đã đánh bại các phim nổi tiếng như The Beatles: Get Back, Black Is King của Beyoncé…

Taylor Swift: The Eras Tour chiếu độc quyền trên Disney+, bao gồm các buổi biểu diễn một số ca khúc bổ sung mà trước đây đã bị loại khỏi bản phát hành tại rạp. Giờ đây, người hâm mộ có thể xem tất cả màn trình diễn của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ với các bài hát được yêu thích như Death by a Thousand Cuts, I Can See You, Maroon, You Are in Love...

Việc phát hành trực tuyến thành công bộ phim là một trong số nhiều kỷ lục mà Taylor Swift đã phá vỡ kể từ khi bộ phim ca nhạc của cô ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10.2023.

Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động quốc gia Singapore từ ngày 2.3 đến 9.3.2024 F.M

Không chỉ bán được nhiều vé nhất trong ngày đầu tiên khởi chiếu tại hệ thống rạp AMC Theaters mà Taylor Swift: The Eras Tour (do Sam Welch đạo diễn) còn là phim ca nhạc mở màn có doanh thu chiếu rạp cao nhất trong lịch sử, trở thành một trong những bộ phim ca nhạc đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau phim tài liệu This Is It năm 2009 của Michael Jackson (thu về 267,9 triệu USD lúc bấy giờ).

Ngay sau khi phát hành lần đầu - vượt mốc 200 triệu USD tại phòng vé toàn cầu trong 3 tuần sau khi ra mắt, Taylor Swift đã ghi nhận thành công của bộ phim trên Instagram. Vào thời điểm đó, cô viết: "Thật là điều tuyệt vời. Tôi đã xem video các bạn trong rạp nhảy múa, sáng tạo lại vũ đạo, rồi cả những câu chuyện cười, đính hôn…, nói chung là tạo ra đủ kiểu vui vẻ khi xem phim".

Taylor Swift: The Eras Tour ban đầu được quay trong quá trình siêu sao nhạc pop biểu diễn tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 8.2023, sau đó có bổ sung thêm nhiều cảnh quay khác.