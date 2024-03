Tour của Taylor Swift 'cháy vé', Jennifer Lopez hủy show vì... ế

Jennifer Lopez đã hủy 7 show trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ để quảng bá album mới This Is Me… Now và 2 bộ phim cô tham gia.

Jennifer Lopez đã hủy 7 đêm diễn REUTERS

7 đêm diễn từ 20 đến 31.8 tới tại Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans và Houston đã bị hủy trên trang bán vé trực tuyến Ticketmaster. Trước đó, ngày diễn ở Cleveland và Houston cũng bị xóa khỏi lịch trình dù là một phần trong tour diễn This Is Me… Now được công bố hôm 15.2.2024.

Chuyến lưu diễn vẫn được lên kế hoạch với 30 buổi diễn nhưng số lượng lớn vé ở hầu hết các đêm diễn vẫn chưa bán được, căn cứ theo sơ đồ chỗ ngồi trên trang Ticketmaster.

Điều đáng chú ý là có 3 buổi diễn được thêm vào hành trình: Miami, Toronto và quê hương New York của nữ danh ca sau khi lịch diễn được công bố 1 tuần.

Album This Is Me… Now, chuyến lưu diễn và 2 bộ phim là một phần của dự án đa phương tiện trị giá 20 triệu USD của Jennifer Lopez, theo Variety.

Jennifer Lopez bên ngôi sao Ben Affleck REUTERS

Người đại diện Jennifer Lopez không trả lời những yêu cầu bình luận của Variety, chỉ thông báo hủy với nội dung đơn giản là: "Thật không may, đơn vị tổ chức đã phải hủy sự kiện. Không cần phải làm gì để được hoàn lại tiền vé".



Việc hủy bỏ 7 đêm diễn xảy ra sau khi album mới của Jennifer Lopez có tên This Is Me… Now ra mắt xếp ở vị trí thứ 38 trên Billboard 200 vào tháng trước.

Dự án này của Jennifer Lopez cũng bao gồm việc giới thiệu phim ca nhạc This Is Me… Now: A Love Story và bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told nhằm tuyên bố tình yêu có thể chinh phục tất cả.