Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kỷ nguyên đầu đĩa CD tích hợp trong xe hơi kết thúc

Kiến Văn
30/03/2026 09:52 GMT+7

2026 là năm đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tích hợp đầu đĩa CD trong xe hơi, vốn được giới thiệu lần đầu trên chiếc Lincoln Town Car vào năm 1987.

Các mẫu xe như Subaru Outback, Lexus IS và Lexus RC 2025 là những cái tên cuối cùng còn giữ lại đầu đĩa CD. Mẫu Subaru Outback 2026 được ra mắt vào cuối năm 2025 đã không còn trang bị đầu đĩa CD. Đồng thời, Lexus cũng đang thiết kế lại dòng IS mà không có đầu đĩa CD và sẽ ngừng sản xuất dòng RC.

Nội thất xe hơi hạng sang mui trần Lexus LC 500H, bao gồm đầu phát CD bên dưới màn hình điều hướng trung tâm

Hiện tại, không có mẫu xe nào đang được sản xuất với đầu đĩa CD như một tính năng tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Lexus cũng là một trong những thương hiệu cuối cùng cung cấp đầu phát băng cassette trong xe hơi. Phiên bản 2010 của Lexus SC 430 mui trần là mẫu xe cuối cùng có tính năng này, cho thấy sự tồn tại của băng cassette lâu hơn so với sự suy giảm của nó trên thị trường.

Sự biến mất của các phương tiện âm nhạc vật lý trong xe hơi là điều đáng tiếc, nhất là khi hệ thống âm thanh trên xe thường mang lại chất lượng âm thanh vượt trội so với nhiều loa gia đình.

Người yêu nhạc làm gì với bộ sưu tập đĩa CD?

Mặc dù đĩa CD đang dần bị lãng quên, chúng vẫn có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc. Nhu cầu nghe CD khi di chuyển vẫn tồn tại, dẫn đến việc các thiết bị ngoại vi và bộ dụng cụ lắp đặt đầu phát CD vẫn được ưa chuộng.

Trong khi kết nối điện thoại qua Bluetooth, USB hoặc AUX cho phép người dùng truy cập vào kho nhạc trực tuyến phong phú, đĩa CD vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lắp đặt đầu đĩa CD ngoài cho xe được xem là một lựa chọn hợp lý, thay vì chỉ dựa vào các ứng dụng phát nhạc trực tuyến - vốn gặp một số vấn đề như phụ thuộc vào thuật toán.

Mua đĩa CD vẫn là một trong những cách tốt nhất để ủng hộ các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ độc lập. Giới chuyên gia cho rằng, việc giữ gìn các phương tiện âm nhạc vật lý vẫn đáng giá, ngay cả khi đầu đĩa CD chính thức trở thành tính năng lỗi thời trong các xe hơi hiện đại.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận