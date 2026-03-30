Kỷ nguyên đầu đĩa CD tích hợp trong xe hơi kết thúc

Các mẫu xe như Subaru Outback, Lexus IS và Lexus RC 2025 là những cái tên cuối cùng còn giữ lại đầu đĩa CD. Mẫu Subaru Outback 2026 được ra mắt vào cuối năm 2025 đã không còn trang bị đầu đĩa CD. Đồng thời, Lexus cũng đang thiết kế lại dòng IS mà không có đầu đĩa CD và sẽ ngừng sản xuất dòng RC.

Nội thất xe hơi hạng sang mui trần Lexus LC 500H, bao gồm đầu phát CD bên dưới màn hình điều hướng trung tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KRON4

Hiện tại, không có mẫu xe nào đang được sản xuất với đầu đĩa CD như một tính năng tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Lexus cũng là một trong những thương hiệu cuối cùng cung cấp đầu phát băng cassette trong xe hơi. Phiên bản 2010 của Lexus SC 430 mui trần là mẫu xe cuối cùng có tính năng này, cho thấy sự tồn tại của băng cassette lâu hơn so với sự suy giảm của nó trên thị trường.

Sự biến mất của các phương tiện âm nhạc vật lý trong xe hơi là điều đáng tiếc, nhất là khi hệ thống âm thanh trên xe thường mang lại chất lượng âm thanh vượt trội so với nhiều loa gia đình.

Người yêu nhạc làm gì với bộ sưu tập đĩa CD?

Mặc dù đĩa CD đang dần bị lãng quên, chúng vẫn có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc. Nhu cầu nghe CD khi di chuyển vẫn tồn tại, dẫn đến việc các thiết bị ngoại vi và bộ dụng cụ lắp đặt đầu phát CD vẫn được ưa chuộng.

Trong khi kết nối điện thoại qua Bluetooth, USB hoặc AUX cho phép người dùng truy cập vào kho nhạc trực tuyến phong phú, đĩa CD vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lắp đặt đầu đĩa CD ngoài cho xe được xem là một lựa chọn hợp lý, thay vì chỉ dựa vào các ứng dụng phát nhạc trực tuyến - vốn gặp một số vấn đề như phụ thuộc vào thuật toán.

Mua đĩa CD vẫn là một trong những cách tốt nhất để ủng hộ các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ độc lập. Giới chuyên gia cho rằng, việc giữ gìn các phương tiện âm nhạc vật lý vẫn đáng giá, ngay cả khi đầu đĩa CD chính thức trở thành tính năng lỗi thời trong các xe hơi hiện đại.