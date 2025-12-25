Sự trở lại thầm lặng của đĩa CD

Đĩa than đã trải qua một cuộc hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian gần đây khi thu hút sự quan tâm của cả thế hệ trẻ lẫn những người yêu thích âm nhạc cổ điển. Nhưng không chỉ có đĩa than, một định dạng âm nhạc cổ điển khác cũng đang trở lại: đĩa CD.

Đĩa CD đang trở lại nhờ chất lượng âm thanh vượt trội và giá phải chăng ẢNH: TECHRADAR

Ra đời vào những năm 1980, đĩa CD từng là sản phẩm kế thừa của băng cassette và tiền thân của máy nghe nhạc MP3. Mặc dù đã bị các dịch vụ phát nhạc trực tuyến lấn át, đĩa CD vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng nhờ vào chất lượng âm thanh vượt trội và giá cả phải chăng. Đặc biệt, với sự phát triển của các đầu phát CD mới, người dùng đang dần tìm lại niềm đam mê với định dạng này.

Sức hấp dẫn của đĩa CD

Một trong những lý do khiến đĩa CD trở lại là chất lượng âm thanh không nén mà nó cung cấp, cho phép người nghe trải nghiệm âm thanh tốt hơn so với nhiều dịch vụ phát trực tuyến hiện nay. Khi nhiều người cảm thấy choáng ngợp với kho nhạc khổng lồ trên các nền tảng trực tuyến, họ thường tìm đến đĩa CD như một lựa chọn trung hòa giữa phát trực tuyến và đĩa than.

Trải nghiệm nghe nhạc với đĩa CD cũng mang lại cảm giác gần gũi và có chủ đích hơn so với việc tìm kiếm bài hát trực tuyến. Mặc dù đĩa CD hiện nay khó tìm hơn, nhưng giá cả của những chiếc đĩa cũ lại rẻ hơn nhiều so với trước đây, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm chi phí.

Máy nghe CD hiện đại cho phép nâng cao trải nghiệm nghe nhạc ẢNH: T.L

Máy nghe CD đang trở lại mạnh mẽ

Đáp ứng nhu cầu này, nhiều nhà sản xuất đang đầu tư vào dòng sản phẩm máy nghe CD. Các thiết bị mới không chỉ phát CD mà còn hỗ trợ nhiều định dạng khác, từ các thương hiệu nổi tiếng như Denon, Marantz đến Cambridge Audio. Dù máy nghe CD di động Sony Discman đã không còn sản xuất, nhưng các thương hiệu như FiiO vẫn cung cấp các sản phẩm tương tự cho những người yêu thích âm nhạc.

Nếu đang tìm kiếm một đầu phát CD, hãy chú ý đến các thiết bị có bộ chuyển đổi digital-to-analog (DAC) chất lượng tốt nhằm chuyển đổi tín hiệu từ đĩa thành âm thanh sống động. Hãy tìm một thiết bị hỗ trợ SACD, CD-R và CD-RW, cũng như khả năng phát các tệp 24-bit.

Với một đầu phát CD phù hợp, người dùng có thể hồi sinh bộ sưu tập CD cũ của mình hoặc khám phá những đĩa CD mới để xây dựng thư viện âm nhạc riêng.