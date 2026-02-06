Kỳ nhông 'rơi rụng' vì lạnh, chính quyền Florida khuyến khích dân bắt nộp

Rất nhiều kỳ nhông bất động nằm trên mặt đất ở bang Florida (Mỹ). Chúng không phải đã chết, mà chỉ bị choáng váng vì thời tiết lạnh giá.

Phó Chủ tịch IggyTrap Ethan Cotto cho biết: “Chúng không chết, nhưng nhịp tim của chúng sẽ giảm xuống rất, rất chậm. Chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Khi nhiệt độ ấm lên trở lại ở Nam Florida, chúng sẽ lại từ từ làm ấm cơ thể trở lại và hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra”.

Theo hãng tin AFP, Florida vốn là tiểu bang có khí hậu ấm áp tại Mỹ nhưng một đợt không khí lạnh bất thường đang quét qua nhiều tiểu bang miền nam nước Mỹ, khiến loài kỳ nhông không chịu nổi nhiệt và rơi từ cây xuống đất.

Hậu quả của một trận bão tuyết lớn tại Washington, D.C. (Mỹ), ngày 28.1.2026 ẢNH: REUTERS

Tại thành phố Orlando, nhiệt độ vào đầu tháng 1 giảm xuống -4 độ C, mức thấp nhất trong tháng 2 kể từ năm 1923.

Trên trang web, Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida cho biết thời tiết lạnh kéo dài có thể khiến các loài bò sát và lưỡng cư, bao gồm cả loài kỳ nhông xanh xâm lấn, rơi vào trạng thái giống như ngủ đông, tạm thời mất kiểm soát cơ bắp, trông như “bị đóng băng”, và thậm chí có thể rơi từ trên cây xuống.

Đài địa phương WPLG 10 đưa tin những con kỳ nhông rơi lộp độp “như mưa” từ trên cây vào sáng 1.2 do nhiệt độ quá thấp.

Kỳ nhông xanh được du nhập một cách vô tình khi trốn trên các tàu chở hàng và được coi là một loài xâm lấn. Chúng có thể nặng tới 7,5 kg và dài hơn 1,5 mét.

Ủy ban Bảo tồn thủy sản và động vật hoang dã Florida ra thông báo cho phép người dân vận chuyển kỳ nhông đến văn phòng ủy ban để giao nộp.